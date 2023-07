Wenn die Stand-up-Paddlerinnen um die Boje fahren, trippeln sie ans Ende ihrer Boards. Die Spitze zeigt aus dem Wasser heraus. Mit den Paddeln schieben sie es um die Kurve. Ein kritischer Moment im Rennen. Wer kann schneller wenden und aufholen? Wer fällt ins Wasser?

Wenn der Sprint fast geschafft ist, müssen die Sportlerinnen umkehren, erst um die eine Boje fahren, eine Strecke dazwischen zurücklegen, wieder um eine Boje herum – und dann zum Endspurt ansetzen.

Auf Seen, Flüssen oder Kanälen

Duisburg Innenhafen, Industriekulisse, alte Speichersilos mit Backsteinfassade. Skadi Langbein nimmt die erste Boje mit einer Rechtskurve, geht in die Knie, zieht ihr Paddel für einige Schläge durchs Wasser und fährt um die nächste Boje. Josephina Karst manövriert ihr Board linksherum, versucht zwischen den Bojen aufzuholen, schafft es aber nicht mehr. Langbein fährt durchs Ziel, wird in Duisburg deutsche Meisterin. Bei den Männern hat Ole Schwarz am Sonntag den Titel gewonnen.