Wenn ich an Muskelkater denke, muss ich an meinen ehemaligen Trainer denken. Eine Freundin und ich besuchten das Leichtathletiktraining, nachdem wir ein paar Jahre raus waren. Wir liefen uns besonders schnell ein, am Ende machten wir besonders tiefe Ausfallschritte – wir wollten zeigen, dass wir’s noch können. Bei jedem Schritt sagte unser Trainer: „Zack, zack, das gibt schönen Muskelkater.“ Wir machten nur umso gründlicher unsere Ausfallschritte. Am nächsten Tag spürte ich beim Gang ins Bad die Folgen.

Wann bekommen wir Muskelkater? „Muskelkater entsteht bei bestimmten, ungewohnten Bewegungen“, sagt Philipp Baumert, der an der Abteilung für Sportbiologie der Technischen Universität München forscht.