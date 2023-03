Aktualisiert am

Kinder haben so gut wie nie einen Muskelkater. Aber mit dem Alter kommt der Schmerz nach einer Belastung. Warum? Und was passiert da im Körper?

Vor ein paar Tagen habe ich einen Spaziergang im Schlossgarten gemacht. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dringend schnell laufen zu müssen. Kinder rennen manchmal einfach los. Erwachsene tun das selten. Vielleicht nur, wenn sie zur S-Bahn rennen. Ich machte ein paar Sprints, die Alleen hinunter. Mein Schal wehte hinter mir her. Ich bin lange nicht mehr gesprintet. Als ich am nächsten Morgen aufwachte: Muskelkater in den Waden.

Stefanie Sippel Sportredakteurin. Folgen Ich folge

Mein Körper fühlte sich erschöpft an. Früher hatte ich ganze Sprintserien ohne Probleme absolviert. Und mich am Tag danach nicht unfit gefühlt. Ich fragte mich: Was ist mit meiner Regeneration los? Verändert die sich?