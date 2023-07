Vor einigen Wochen fuhr ich wie immer mit dem Rad zur Arbeit. Ein Mann versuchte hinter mir herzuradeln, wollte wohl meinem Windschatten nutzen. An der Ampel holte er wieder auf. Wir standen nebeneinander. Die Ampel wurde grün, es ging weiter. Am nächsten Ampel-Stopp konnte er nicht mehr an sich halten: „Junge, Junge, da hast du den Opi aber ganz schön abgehängt. Hätte ich nicht gedacht.“ Er sprach das so selbstbewusst aus, dass ich lieber einen Umweg zur Arbeit nahm, um darüber nachzudenken – und um ihn abzuschütteln. Warum nimmt ein Mann, der auf die 60 zugeht, an, dass er wohl besser ist als eine deutlich jüngere Frau?

Nicht nur auf dem Rad begegnet mir dieses Phänomen. Ständig berichten mir Männer von ihren Laufeinheiten, Trainingsplänen und Radtouren. Oder davon, warum sie gerade nicht laufen können: Achillessehne, Knie. Ungefragt fängt Holger in feiner Anzughose an, mir zu erzählen, wie er seine Zeit neulich verbessert hat. Auch in der Boulderhalle erfahre ich, wie Mandelmilchmarco seine Körperstabilität trainiert. Ich nicke dann und sage wenig. Meist versuche ich, Verständnis aufzubringen. Natürlich sind nicht alle so. Einige berichten auch davon, dass sie momentan zu wenig ins Fitnessstudio gehen oder früher mal gerudert sind, aber es gerade nicht mehr schaffen.