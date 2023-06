Aktualisiert am

Ehemaliger Profi gibt Tipps : So werde ich in einem Jahr fit für einen Ironman

Frau Leder, ich würde mit Ihnen gern besprechen, wie man es schafft, innerhalb eines Jahres einen Ironman-Triathlon zu finishen. Dafür mache ich mich mal ein bisschen jünger, sagen wir, ich bin 35, habe lange passabel Fußball gespielt, wenn auch nicht bei Real Madrid, habe ein angerostetes Mountainbike im Keller stehen und schwimme wie eine Ente aus Blei, wobei mir Kraulen ein völliges Rätsel ist. Sehen Sie unter diesen womöglich nicht ganz idealen Voraussetzungen eine Chance für mich, es in einem Jahr ins Ziel eines Ironman-Rennens zu schaffen, also 3,8 Kilometer zu schwimmen, 180 Kilometer Rad zu fahren und 42 Kilometer zu laufen, und das an einem Stück?

Wenn Sie als ehemaliger Fußballer ein bisschen was trainiert haben, also nicht nur unterste Liga, sollte eine gewisse Fitness da sein, und dann sollten Sie es auch mit dem Schwimmen hinkriegen innerhalb eines Jahres. Dann müssten Sie aber jetzt damit anfangen, ins Wasser zu gehen und die ersten Kraulversuche zu starten.