Fit in der Schwangerschaft

Sport für werdende Mütter : Fit in der Schwangerschaft

Schwangere stärken durch Bewegung ihren Körper und Geist. Allerdings ist nicht jede Sportart für jede Frau geeignet. Und übertreiben sollte man es auch nicht. Was es zu beachten gilt.

Sport in der Schwangerschaft: Auch Yoga kommt infrage. Bild: Picture Alliance

Das Experiment liegt bereits einige Jahre zurück, der Neurologe Gerd Kempermann erinnert sich noch sehr genau daran. In einem Forschungsprojekt am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin (MDC) und der Charité-Universitätsmedizin Berlin un­tersuchte er mit anderen anhand von Mäusen, wie sich Bewegung in der Schwangerschaft auf Kinder auswirkt. Das Ergebnis, das im Frühjahr 2006 veröffentlicht wurde, war eindeutig.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Demnach bilden Mäusebabys, deren Mütter sich während der Schwangerschaft oft im Laufrad bewegten, etwa vierzig Prozent mehr Nervenzellen als die Babys von Mäusemüttern, die sich weniger bewegten. Der Unterschied trat im Hippocampus auf, einer Hirnregion, die stark an Gedächtnisinhalten und Lernvorgängen beteiligt ist. Beinahe zwei Jahrzehnte später ist nicht sicher, ob und wie diese Ergebnisse auf den Menschen zu übertragen sind. Kempermann sagt: „Das ist in jedem Fall ein Befund, der einem noch immer zu denken gibt.“