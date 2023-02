Haben Sie eine Erinnerung an Ihre erste Begegnung mit Schach?

Ja, das war in unserer Zweitwohnung in Hannover. Es war nicht einmal ein richtiges Schachbrett. Es war eine Plastikfolie mit einem Schachbrettmuster drauf und ein paar Figuren, die ich gefunden habe. Ich wollte einfach nur wissen, was das ist. Das war meine erste Begegnung mit Schach. Ich war damals fünf, und da hat man natürlich noch kein richtiges Verständnis dafür, was Schach ist. Man sieht einfach etwas, was vielleicht interessant sein könnte und will es entdecken. Zuhause gab es ein richtiges Schachspiel, ein Steckschachbrett, sehr klein. Irgendwann habe ich mal morgens meine Mutter aus dem Bett geworfen und wollte die Regeln wissen. Sie hat mir dann erklärt, wie die Figuren ziehen.

Wann haben Sie Ihre Eltern zum ersten Mal besiegt?

Meine Eltern sind beide keine Schachspieler. Mit meinem Vater war es vielleicht einen Monat interessant, dann war ich aber langsam schon besser als er.

Sie haben als Fünfjähriger gegen Ihren Vater, einen Hochschullehrer, gewonnen?

Ja, es ging relativ schnell. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum. Man fängt als Kind einfach mit dem Spiel an und hat erst einmal kein Verständnis dafür, was man da genau tut. Es war einfach interessant. Ich verbrachte Zeit damit, und wenn etwas gut läuft, macht es ja auch Spaß, so war das. Natürlich macht man sich in diesem Alter keine Gedanken darüber, wo das alles hinführen könnte. Es war einfach mein Hobby. Schach hat mich von Beginn an fasziniert, sonst hätte ich es ja auch nicht freiwillig gemacht.

Gibt es im Blick zurück eine Erklärung, warum Ihnen dieses komplizierte Spiel von Anfang an so leicht gefallen ist?

Nein, da fällt mir keine besondere Erklärung ein. Ich erinnere mich daran, dass ich manchmal aus der Schule nach Hause kam und mich einfach mit Schach-DVDs beschäftigt habe. Das hat mir anscheinend irgendwie Spaß gemacht. Ich kann wirklich nicht sagen, was meine Motivation fürs Schachspielen ist. Es hat mich einfach von Anfang an fasziniert.

Wie ging es weiter?

Im Nebenort gab es einen kleinen Schachverein. Da war dienstags Vereinsabend und wir sind manchmal hin gefahren. Zu Hause gab es ein paar Chess-Base-DVDs, mit denen ich mich ein bisschen beschäftigt habe. Sachen, die man allein machen konnte. Dann hat es irgendwann angefangen mit Rheinhessen-Meisterschaften, sehr regional, und diese Regionalmeisterschaften liefen ziemlich schnell ziemlich gut. So dass ich mit sechs Jahren schon in der U10 bei der Deutschen Jugendmeisterschaft mitspielen konnte.

Wie führt man ein Kind an dieses komplizierte Spiel heran?

Schach ist etwas sehr Spezielles. Wenn ein Kind nicht Schach spielen möchte, hat man wahrscheinlich keine Chance. Aber wenn ein Kind Interesse daran entwickelt, kann das was werden. Das muss ja auch alles nicht so schnell gehen. Man kann es auch langsam und in Ruhe machen, nicht so zügig wie bei mir.

Gibt es so etwas wie Schacheltern? In der Art von Tenniseltern, die ihre Kinder unter allen Umständen zu Wimbledonsiegern machen wollen?

Überehrgeizige Eltern gibt es im Schach natürlich auch. Im Schach kann man mit purem Fleiß verhältnismäßig weit kommen, weil es sehr viel mit Arbeit zu tun hat. Aber irgendwann kann auch der Punkt da sein, an dem das Kind sagt, das macht mir keinen Spaß mehr. Ab einem gewissen Punkt braucht man einen wirklich starken inneren Antrieb, um weiter zu machen und so viel zu trainieren. Man muss tatsächlich viel dafür opfern und viele Stunden investieren. Das geht letztlich nur, wenn ein Kind auch wirklich Lust dazu hat.