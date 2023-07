Der Gedanke kam mir, als ich allein in der Mitte eines Sees in Schweden schwamm und auf Ufer und Bäume blickte. Was mache ich eigentlich, wenn ich einen Krampf bekomme? Die Einsamkeit ist verlockend und gleichzeitig gefährlich. Ich mag es, einfach rauszuschwimmen, es löst ein Freiheitsgefühl in mir aus. Meist denke ich nicht weiter darüber nach.

Stefanie Sippel Sportredakteurin.

Was passiert bei einem Krampf? Und sind manche Leute stärker gefährdet? Ich telefoniere mit der stellvertretenden Bundesärztin der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Dr. Dorothee Dill.

„Regelmäßiges Muskeldehnen hilft“

„Mit zunehmendem Lebensalter gibt es offensichtlich eine Störung in der Koordination neuromuskulären Erregung“, sagt Dill. Die Folge seien gesteigerte Nervenimpulse an den Muskelfasern; dadurch ziehe der Muskel sich stärker zusammen und entspanne sich nicht rechtzeitig.