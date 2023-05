Aktualisiert am

Neulich hing ich im Park an einer Stange. Vor meinem inneren Auge sah ich meine Nasenspitze über der Stange. Mein Körper blieb unten hängen. Was ist mit mir los? Ich konnte das doch immer. Dieser Moment löste etwas in mir aus. Ich fragte mich eine Woche, wie es dazu gekommen war.

Beim Mittagessen mit einem Kollegen kamen wir wieder auf dieses Thema, Klimmzüge. „Du schaffst auf jeden Fall welche“, sagte er. Ich blickte auf meinen Teller, Nudeln mit Brokkoli. Am nächsten Tag probierte ich sie in der Boulderhalle – und schaffte locker ein paar.