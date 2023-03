Leichtathletin Gesa Krause spricht im Interview über das richtige Maß an sportlicher Aktivität in ihrer Schwangerschaft, die entscheidende Priorisierung und die Rücksprache mit Ärztin und Hebamme.

Frau Krause, Sie haben gesagt: Ich bin nicht krank, ich bin schwanger. Wird das oft verwechselt?

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Situation ist sicherlich von Frau zu Frau verschieden. Ich hatte anfangs mit Kreislaufbeschwerden, Müdigkeit und Erschöpfung zu tun, und es gab am Anfang meiner Schwangerschaft Tage, an denen ich das Gefühl hatte, ich bin nicht ich selbst, ich habe keine Energie. Es bedeutet jedoch nicht automatisch, dass man krank ist, nur weil man schwanger ist, das habe ich nach dem Silvesterlauf in Trier gesagt. Damals gab es schon einige Fragen: Warum läuft sie noch so viel? Warum startet sie jetzt bei einem Wettkampf?