Raus aus der Bude, rein in den Park, in den Wald, auf die Wiese, in den See. Joggen, Radeln, Schwimmen, Kicken oder Tennis, tanzen und springen – der frischen Bewegungslust steht nur eine Frage im Wege: Wie fit bin ich eigentlich (noch)?

Hier gibt es die Antwort, leicht gemacht für jedermann mit einem simplen Test, ohne teure Geräte, daheim, privat. Und keiner schaut zu.

Die zurate gezogenen Experten warnen zwar, dass die Fitnessfrage nicht pauschal zu beantworten ist, weil ein Gewichtheber, der eine 180-Kilogramm-Hantel zur Hochstrecke bringt, eine andere Fitness als die zahlreichen Radsportler nötig hat, die am 1. Mai beim Radklassiker Eschborn–Frankfurt den Feldberg hinaufkletterten. Aber fit sollten wir alle sein, das macht den Alltag und das Leben leichter. Und sei es nur auf dem Treppenweg in den ersten Stock.