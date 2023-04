Herr Mohr, Sie betreuen als Personal Trainer Profisportler aus der Fußball-Bundesliga, dem Boxen oder der Football-Liga NFL, in ihrem Fitnessstudio trainieren aber auch viele Alltagsathleten. Wie viele davon machen, bevor Sie zu Ihnen kommen, beim Kraft- und Athletiktraining etwas falsch?

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Ich stelle immer wieder fest, dass ­Menschen, die ständig vor einem ­Spiegel trainieren, dazu neigen, eher nur das zu trainieren, was sie sehen. Also die Vorderseite ihres Körpers und Bewegungen, die „nach vorne gehen“ wenn man so will. Dabei vergessen viele die andere Seite, die andere Bewegungsrichtung. Grundsätzlich aber ist diese Frage nicht ganz einfach zu beantworten. Weil die Herangehensweise eine andere ist, wenn ich Leistungssportler bin, ein Alltagsathlet oder ein Golden-Ager. Für die geht es oft nur um ­möglichst lange Selbständigkeit, um genügend Kraft und Mobilität, um beispielsweise den Schlüssel vom Boden aufheben oder etwas Schweres bewegen zu können. Andere wollen vielleicht ein möglichst schnelles Muskelwachstum. Und im Leistungsbereich geht es natürlich um das absolute Maximum, was der Körper bereit ist herzugeben. Wenn jetzt jemand 75 Jahre auf der Welt war, hat er schon eine ganze Menge richtig gemacht. Aber wir beobachten bei all diesen Gruppen immer wieder eingeschliffene Bewegungsmuster, die suboptimal sind, weil sie auf lange Sicht ­einschränken oder sogar Schmerzen ­entstehen lassen. Und wenn man mit diesen falschen Bewegungsmustern ­trainiert, verstärkt man deren Auswirkungen oft.