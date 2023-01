Tipps von Felix Neureuther : So bringt man Kindern Skifahren bei

Herr Neureuther, wir sprechen uns zu Beginn der Skisaison. Wie jedes Jahr fragen sich Eltern: Wie bringt man Kinder am besten zum Skilaufen?

Das Wichtigste ist, dass man mit Freude und Spaß an die Sache rangeht. Und dass man Kinder nicht versucht, zum Skifahren zu zwingen, sondern das Spielerische in den Vordergrund rückt.

Verraten Sie ein paar Tricks?

Ich komme immer gerne über den Quatsch: vielleicht die Skier schon ins Kinderzimmer legen und wie Spielzeug behandeln. Und dann im Schnee erst mal eine kleine Schneeballschlacht machen oder mit den Skischuhen einfach nur rumlaufen – oder auf einem Ski balancieren. Es geht darum, dass die Kinder in Berührung mit Schnee kommen und merken, wie herrlich dieses Gleitgefühl ist.

Und das erste Bergab-Rutschen?

Dafür kann man die Kinder zwischen die Beine nehmen. Damit sie sehen, wow: jetzt bauen wir Tempo auf – wow, ist das cool. Kinder lernen hauptsächlich über optische Reize und nur wenig über verbale Korrekturen. Deshalb ist das Vormachen so wichtig. Also bitte immer einen guten Vorfahrer auswählen.

Dann macht es also keinen Sinn, dass die Eltern sich als Trainer probieren? Sollte man sich an eine Skischule wenden?

Unbedingt. Die Skilehrer in den guten Skischulen kennen alle altersbedingten Lernschritte und setzen sie kindgerecht ein. Die wissen genau, welche Schräubchen man drehen muss, auch damit die Kinder Spaß und Freude haben. In Garmisch-Partenkirchen habe ich mit den Verantwortlichen das „Ixi-Land“ im Skigebiet aufgebaut – Ixi ist die Figur aus meinen Kinderbüchern –, dort ist Spaß mit pädagogischem Hintergrund angesagt. Da gibt es eine Wellenbahn, da kann man durch einen Tunnel fahren oder einen Boxsack beim Fahren touchieren. Da können die Kinder auch mal einen Schneeball in die Luft werfen und versuchen, ihn während des Fahrens wieder zu fangen. Das sind so Kleinigkeiten, die den Kindern sehr, sehr viel Spaß machen, aber gleichzeitig ihr Gehirn und ihre Koordinationsfähigkeit schulen. Und zusätzlich bauen sie spielerisch eine Verbindung mit dem Schnee und der Natur auf. Lustig ist, dass die Erwachsenen im Ixi-Land genauso viel Spaß haben wie die Kinder.

Das klingt eher nach Abenteuerspielplatz als nach Skipiste.

Genau so ist es. Und das soll ja auch ein Abenteuerspielplatz sein. Unsere Große, die ist jetzt fünf, die will ständig nur hüpfen und über Buckel fahren. Das macht den Kindern viel, viel mehr Spaß, als eine normale Skipiste runterzufahren. Kinder suchen Herausforderungen, und die soll man ihnen auch geben. Anschließend gibt es viel zu erzählen. Das ist es, was das Skifahren ausmacht.

Was ist der Gewinn für ein Kind, wenn es Skilaufen kann?

Das Leuchten in den Augen. Die Freude. Das ist das größte Gut. Auch dass die Kinder schon früh eine Verbindung zur Natur herstellen. Dass sie lernen, hinzufallen und wieder aufzustehen – was ganz, ganz wichtig ist. Und die sozialen Aspekte natürlich: Man muss mit Kälte und Nässe umgehen lernen, man muss sich an die Gruppe anpassen, man lernt, sich gegenseitig zu helfen, und man merkt bald, dass Übermut oft nicht gut ist. Die Gruppendynamik beim Skisport ist etwas sehr Spezielles, es geht gar nicht so sehr darum, der Schnellste zu sein, sondern um das Miteinander. Das Erlebnis Skifahren ist etwas, das du dein Leben lang nicht vergisst. Und Ski fahren kann man bis ins hohe Alter.

Wie sensibilisiere ich Kinder dafür, dass Skifahren auch gefährlich sein könnte?

Ganz ehrlich, Kinder lernen so viel selbst. Da muss man sich auch trauen, sie einfach mal machen zu lassen. Ich bin nicht so der „Pass auf!“-Typ. Kinder lernen viel von alleine, die Sportart zeigt ihnen schon von selbst die Grenzen auf.

Sie fallen ja auch nicht so tief.

Ja, das vergisst man als Erwachsener gerne. Oft sieht ein Sturz schlimm aus, doch den Kindern macht das nichts aus. Ich möchte lieber auf eine andere Gefahr aufmerksam machen. Leider überschätzen sich viele Erwachsene und gefährden mit unkontrollierbarem Fahren gerade die Kinder. Deswegen bewege ich mich meist hinter den Kindern. Erst bei ruhigerem Pistenbetrieb spiele ich den klassischen Skilehrer und fahre vorneweg. Ich habe meine Augen und Ohren immer überall – damit ich früh erkenne, wann ich meinen Körper zwischen die Kinder und einen Rowdy stellen muss. Daher auch meine große Bitte an alle Skifahrer, in möglichst großem Abstand an Kindern vorbeizufahren und das Tempo zu drosseln.

Also mit Unvermögen und Rücksichtslosigkeit der anderen rechnen?

Das ist es wie beim Autofahren: Man muss sehr vorausschauend fahren. Und das passiert leider bei vielen viel zu wenig.

Kann man mit 40 Jahren noch Skifahren lernen, oder muss man sich dann eingestehen, zu spät dran zu sein?

Natürlich kann man das noch lernen. Wenn man sich traut und sich darauf freut, ist es nie zu spät. Es gibt für jede Zielgruppe perfekt abgestimmtes Material, und die Skischulen sind in der Methodik so versiert, dass man locker mit 40 plus noch zum begeisterten Skifahrer oder Skifahrerin werden kann.