Bild: Reuters

MeToo im chinesischen Tennis: Peng Shuai

„Mir wäre am liebsten, wenn das untersucht wird und vor Gericht landet. Das ist wahrscheinlich illusorisch, da befinde ich mich in einer Fantasiewelt.“ Sagte Ende November Andrea Petkovic über ihre Wünsche für die Tennis-Kollegin Peng Shuai, die über Wochen verschwunden war, nach dem sie dem früheren chinesischen Vize-Premier Zhang Gaoli sexuelle Nötigung vorgeworfen hatte. Inzwischen hat sich Peng Shuai wieder öffentlich gezeigt, doch wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking steht zu befürchten, dass sie weiter nicht frei leben kann – und der Wunsch nach unabhängiger Aufklärung der Vorwürfe bleibt eine Phantasie. (chwb.)