Unsportliche Kinder : „Das ist eine tickende Zeitbombe“

Sport verändert einen Menschen. Kuno-Michael Konopka beobachtet das seit beinahe zwei Jahrzehnten. Da ist erst der Schmerz: Sit-ups, Bocksprünge, Seilspringen. Und dann, mit etwas Abstand, folgt die Wirkung dieser Qual: „Schon nach einigen Wochen bei mir gehen die Kinder aufrechter durchs Leben“, sagt der Siebenundsechzigjährige. „Sie trauen sich mehr zu, sind selbstbewusster. Und sogar die schulischen Leistungen steigern sich mitunter.“

Konopka ist Bewegungstrainer. Seit 2001 kümmert er sich beim Unternehmen Moby Kids rund um Hamburg darum, dass übergewichtige Kinder und Jugendliche die Freude an der Bewegung entdecken und so einen Schritt zurück ins Leben machen können. Extrem übergewichtige Kinder – denn vor allem an sie richtet sich das auf ein Jahr ausgelegte Langzeitprogramm von Moby Kids an etwa einem Dutzend Standorten in Deutschland.

Neben 90 Minuten Sport pro Woche, kochen die Kinder auch gemeinsam, erhalten Ernährungstipps und Verhaltensregeln. Drei Kurse mit jeweils zwölf Plätzen bietet allein Konopka derzeit an, in Norderstedt, Wedel und Harburg. „Die Nachfrage ist enorm“, sagt er: „Wir können maximal zehn Prozent der Kinder aufnehmen, für die es wichtig wäre.“

Eine Stunde Bewegung

Kinder in Deutschland bewegen sich nicht ausreichend. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt täglich eine Stunde moderate bis intensive Bewegung für alle ab fünf Jahren. Doch das schaffen nur noch die wenigsten. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch einmal verstärkt. Eine Umfrage der Krankenkasse DAK unter 18.000 Schülerinnen und Schülern in dreizehn Bundesländern kam zuletzt zu dem Ergebnis, dass sich nur noch 32 Prozent der befragten Mädchen und Jungen ausreichend bewegen. Kinder aus sozial benachteiligten Familien (22 Prozent) waren demnach noch stärker betroffen.

Konopka führt akribisch Statistik: Alter, Größe, Gewicht, Body-Mass-Index aktuell, Body-Mass-Index normal. Auch anhand dieser Zahlen kann er erkennen, dass sich seine Arbeit lohnt. Da war zum Beispiel ein 14 Jahre altes Mädchen, das bei einer Körpergröße von 1,70 Meter mit einem Gewicht von 107 Kilogramm und einem BMI von 37 in seinen Kurs kam. Etwa ein Jahr später hatte es 17 Kilogramm verloren. In seinem Abschlussbericht an die Eltern, den Kinderarzt und die Krankenkasse notierte Konopka: „Das Ergebnis ist als hervorragend zu bewerten.“

„Es bleibt Kampf“

2375 Euro kostet ein Kurs bei Moby Kids, manche Krankenkassen übernehmen den gesamten Betrag, andere lediglich sechzig Prozent. „Es bleibt Kampf“, sagt Konopka. Nicht nur gegen das Gewicht. Sondern manchmal auch gegen die Eltern, die oft genug darauf vertrauen wollten, dass sich das schon verwachse und sowieso nur eine Phase sei. Sie werden von Moby Kids ebenso geschult.

Schon vor der Corona-Pandemie waren fünfzehn Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland übergewichtig, bei etwa einem Drittel von ihnen war das Übergewicht derart ausgeprägt, dass Experten von Adipositas sprechen. Das war das Ergebnis der KIGGS-Studie des Robert Koch-Instituts (RKI) von 2017. Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher hat ich demnach gegenüber den 1980er und 1990er um fünfzig Prozent erhöht. Die Pandemie mit den beiden Lockdowns hat die Situation weiter verschärft.