Tipps einer Olympiasiegerin : Wie bringe ich meinem Kind richtig Schwimmen bei?

Frau Steffen, warum haben Sie angefangen zu schwimmen?

Ich glaube aus Neid. Damals kamen noch Sichter in die ersten Klassen. Sie haben nach großen und kräftigen Kindern geschaut. Mein Cousin wurde ausgewählt, der in der Reihe neben mir stand. Ich habe gefragt, warum ich nicht ausgewählt wurde. Die Sichter sagten: Du bist zu klein und dünn fürs Schwimmen. Bei dir reicht’s, wenn du in der dritten Klasse schwimmen lernst.

Und, haben Sie gewartet?

Nein, zu Hause habe ich meiner Mutter die Ohren vollgeheult, wie gemein das doch sei. Sie meinte: Na, dann gehst du einfach mit und fragst, ob du auch schon dein Seepferdchen machen kannst. Weil ich’s frühzeitig lernen wollte.

Was heißt frühzeitig?

Mit sechs. Ich probiere mich gerade an meinem Sohn aus. Er ist jetzt vier geworden. Die Proportionen sind jetzt so, dass er aussieht wie ein Mensch. Vorher sind die ja noch so wahnsinnig niedlich mit den großen Köpfen. Ich habe mir von einer Trainerin sagen lassen, dass wenn der Kopf noch zu groß und zu schwer ist im Gegensatz zu den Gliedmaßen, es unheimlich schwierig ist, schwimmen zu lernen. Deswegen empfiehlt man, erst ab vier mit dem Schwimmenlernen zu starten.

Wo haben Sie schwimmen gelernt?

Ich bin in Schwedt groß geworden. Wir hatten ein Freibad, was immer über 30 Grad Wassertemperatur hatte. Das heißt, als Klappergestell war das okay. Aber wenn du so ein Klappergestell jetzt vor dir hast – mein Sohn ist ziemlich dürr. Der friert wahnsinnig in der Schwimmhalle hier in Berlin, weil nur 27 Grad sind. Der hat jetzt aufgekündigt. Nach den ersten beiden Malen hat er gesagt: Es macht ihm zwar Spaß, aber das Wasser ist ihm zu kalt. Er will da nicht mehr hin.

Und jetzt?

Dann habe ich gesagt: Okay, dann warten wir erst mal ab. In dem Alter sollte man nicht unnötig Druck machen, finde ich.

Was war denn Ihr erster Schritt?

Ich beschreibe mal sein erstes Training. Es gab eine kleine Erwärmung: Armkreisen, Hüpfen, der Versuch eines Liegestützes. Alle haben ihre Armpuffies oder Nudeln bekommen und am Beckenrand mit dem Kraulbeinschlag angefangen. Das Wasser bewegen. Dann aufs Wasser hauen, spritzen, Spaß haben. Danach bauchwärts reinrutschen, sich am Beckenrand festhalten und den Kraulbeinschlag üben.

Was ist am Anfang am wichtigsten?

Die Entängstigung. Manche sind schon vor dem vierten Lebensjahr ins Becken gesprungen und haben schon Erfahrungen mit Wasserschlucken gesammelt. Mein Sohn gehört dazu. Im Sommer waren wir im Freibad. Er hing am Beckenrand. Ich drehte mich gerade zu meiner Freundin um und sagte: Wollen wir raus gehen, ist ja doch ein bisschen kühler? Dreh mich wieder zu ihm, und er stößt sich einfach vom Beckenrand ab, ohne was zu sagen und ohne Schutz. Er ging unter. Ich habe ihn hochgeholt und gefragt: Kannst du mir erklären, was das war? Na ja, ich dachte, ich versuch einfach mal, ob ich schon schwimmen kann, antwortete er.

War wohl leider noch nicht der Fall. Braucht man eine gute Technik?

Ja, die muss ganz sauber eingeübt werden. Wenn du nicht im Vorhinein einen sauberen Zug gelernt hast, dann bekommst du das als älterer Athlet nicht mehr raus. Während meines Seepferdchenkurses haben wir uns auf einen Hocker gelegt, und dann wurde uns der Arm geführt. Das fand ich ganz toll.

Hilft es auch, bei anderen zuzuschauen?

Ja, oder bei einem selbst. An der Sportschule haben wir Videotraining gemacht. Und das hat sehr geholfen. Da wird dir vor Augen geführt, wie das, was du machst, tatsächlich aussieht. Danach dachte ich: Ah, okay, jetzt weiß ich, was er meint.

Was sehen Sie denn für Fehler, wenn Sie im Schwimmbad untertauchen?

Beim Brustschwimmen fällt mir auf, dass viele den Nacken wahnsinnig nach hinten ziehen. Weil viele nicht gelernt haben, mit dem Kopf mitzugehen. Die bekommen danach Rückenschmerzen. Da ist es wichtig, dass man lernt: Ich stoße mich ab, nehme den Kopf zwischen die Arme. Dann mache ich einen Brustzug, hole Luft, gehe wieder runter, tauche. Immer den Kopf mitnehmen. Nur dann ist Brustschwimmen auch sinnvoll.

Wie lerne ich es am besten?

Ich würde empfehlen: fang erst mit den Armen an und dann mit den Beinen. Brustschwimmen war aber immer meine schlechteste Sportart.

Gehen Sie heute noch ins Wasser?

Ja, aber wegen Corona habe ich lange nicht trainiert, weil ich Angst hatte, dass ich Olympiaathleten anstecke. Jetzt kann ich mich aktuell nicht mehr schnell bewegen. Im Kopf weiß ich aber noch, wie sich schnell schwimmen anfühlt. Das braucht dann wirklich zwei, drei Wochen, bis wieder eine Grundmotorik drin ist. Ich komme mir vor, als ob ich alles in Zeitlupe mache. Ich weiß, dass ich es anders kann. Aber ich muss erst wieder üben.

Beruhigend. Haben Sie nun eine andere Beziehung zum Schwimmen?

Ja. Was ich immer mehr begreife: Du hast im Wasser deine Ruhe. Wenn du nicht reden willst, schwimmst du einfach. Mein Yogatrainer sagte: Schwimmen ist wie Meditation im Wasser. Die Chance, nur für dich zu sein. Einfach abtauchen.