Tipps für die Gesundheit : Darum ist Laufen für Menschen so wichtig

Der Alltag von Deutschlands langjährigem Rekordmann im Marathonlauf wird aktuell von Herzproblemen bestimmt – aber nicht seinen eigenen. Arne Gabius ist Mediziner. Dr. Arne Gabius, 41 Jahre alt, tätig als Assistenzarzt auf einer Krankenhaus-Station der Gastroenterologie und Kardiologie. „Viele kranke Menschen“ sieht Gabius täglich, und bei vielen Patienten auf der „Inneren Medizin“ hegt er den dringenden Verdacht, etwas mehr Sport hätte ihrem Leben mit Sicherheit gutgetan. „Das Verständnis für Bewegung fehlt bei vielen Menschen“, sagt Gabius.

Als approbierter Arzt und ehemaliger Profiläufer, Marathon-Bestzeit 2:08:33 Stunden, betrachtet er das gesamtgesellschaftliche Problem von zwei Fachrichtungen aus. „Die Gesellschaft ist zu bequem geworden“, sagt er. Das Resultat erlebt er auf seiner Station. Dabei ist es so einfach, vorzubeugen. „150 Minuten Sport pro Woche“, so Gabius, emp­fehle die Weltgesundheitsorganisation WHO, um Herz, Kreislauf und Immunsystem zu stärken.