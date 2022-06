Leiden einer Hobbysportlerin : Der harte Kampf gegen Long Covid

Die Quarantäne

Ostern 2021 hält Cordula Faul den positiven Test in der Hand, rot leuchtete ihr der zweite Strich entgegen. Wahrscheinlich hat sie sich im Job als Physiotherapeutin angesteckt. Sie verbringt Ostern allein in ihrer Wohnung. Der Weg von der Toilette zum Bett ist ihr zu weit. Wenn sie duschen geht, schafft sie es nicht, sich abzutrocknen und legt sich nass wieder ins Bett. Wenn sie kocht, setzt sie sich auf einen Stuhl, weil sie zu schlapp ist, um zu stehen. In der Quarantäne nimmt sie fünf Kilogramm ab.

Der erste Tag danach

20. April, Faul holt ihr Rad aus der Garage. Sie fährt 11,69 Kilometer durch den Wald. 51,44 Minuten, 369 Höhenmeter, 341 Kalorien. Ihr Puls rast. Faul weiß das so genau, weil sie alles mit einer Uhr und ihrem Handy trackt. Die App Strava zeigt ihr, wann sie wo war, wie viel Kalorien sie verbrannt hat. „Ich habe kein Problem, mich über die Grenzen zu bringen“, sagt sie. Faul ist 35 Jahre alt, wenn sie spricht, malt sie kleine Kreise in die Luft. Eine Frau, die Energie hat. Fast jeden Tag steigt sie aufs Mountainbike: fährt in die Friedrichsau, nach Wilhelmsburg oder hoch zum Hochsträß. Bei gutem Wetter hat sie dort einen Blick auf die Alpen.

Ich bin gesund

War Cordula Faul wieder gesund? „Ich hab’s mir eingeredet“, sagt Faul. Sie ist noch extrem müde. Wenn sie in ihre Wohnung in den ersten Stock geht, muss sie zwischendurch anhalten. Sie hat Atemnot. Ihr Geruch und ihr Geschmack sind weg. Nur manche Gerüche riecht sie. Als sie an der Tankstelle Diesel riecht, hat sie tagelang den Geruch in der Nase.

Die Gerüche, an die sie sich erinnert: Diesel, Gülle, Haarfärbemittel. Auch heute noch putzt sie ihre Wohnung nicht mit aggressiven Putzmitteln, weil sie den Geruch nicht so schnell loswird. Ein Lungenarzt rät ihr, aufzupassen. Faul ist überzeugt: „Ich kriege das nicht.“ Ich bekomme kein Long Covid. Faul ist fit, sie macht jeden Tag Sport, fährt Mountainbike, geht Laufen oder macht Kraftübungen. Sie ist jemand, der sich lieber zu viel bewegt als zu wenig. Sie ist sicher: Geht schon wieder. Sie fährt intensiv Rad, macht Kraftübungen. „Ich dachte: je mehr, desto besser.“

Die erste Radtour

26. April, mit ihrem Freund fährt sie nach Füssen, die Räder auf dem Autodach. Schon auf der Fahrt muss sie immer wieder Pausen einlegen. Start in Schwangau, bayerisches Dorf, Blumenwiesen. Am Ende den Buchenberg hoch. 534 Höhenmeter. 919 Kalorien. Drei Stunden vier Minuten, 19 Sekunden unterwegs. Durchschnittsgeschwindigkeit: 11,1 Kilometer pro Stunde. Zwischendurch immer wieder Pausen. Auf den letzten Metern muss Faul absteigen und schieben. Sie erinnert sich heute, dass an dem Tag noch Schnee lag. Sie bekommt schlecht Luft. Das fühle sich so an, als ob ein kleiner Mann hinten einen Gürtel zuzieht. Mit Atemübungen beruhigt sie ihren Körper. Schritt für Schritt schafft sie es nach oben. In der App bewertet sie die Tour mit einem Smiley.

An die Grenzen