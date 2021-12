Remis bei der Schach-WM : Wann will der Herausforderer endlich angreifen?

Nach dem Mammutduell bis in die Nacht gibt es in der siebten Partie ein schlappes Remis. Dabei hat Jan Nepomnjaschtschi prominente Unterstützung. Nun stellt sich vor allem eine Frage bei der Schach-WM.

Bei der EXPO 2020 in Dubai ist an diesem Samstag Russland-Tag. Politiker und Wirtschaftsbosse sind übers Wochenende eingeflogen. Einige von ihnen besuchen die vom Russischen Pavillon nur wenige Fußminuten entfernte Halle 2 Süd, wo ihr Landsmann Jan Nepomnjaschtschi den WM-Titel fürs selbsterklärte Mutterland des modernen Schachs zurückerobern soll. Von bisher 16 Schachweltmeistern stammen sechs aus Russland und drei aus anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion.

Jeder Spieltag beginnt mit einem Fototermin. Der erste Zug wird von einem prominenten Gast ausgeführt. Dann werden Hände geschüttelt, die Figur wieder in die Grundstellung eingereiht, und die Partie kann wirklich beginnen. Am Freitag wurde der zeremonielle Zug vom Moskauer Bürgermeister Sergei Sobjanin ausgeführt, am Samstag von Andrei Gurjew, dem Vorstandschef des Düngemittelherstellers Phosagro, der sowohl die WM als auch den Herausforderer sponsert. Viel Freude hat Nepomnjaschtschi den russischen Ehrengästen an diesen Tagen nicht bereitet.

Um 0.17 Uhr Ortszeit am Samstagfrüh musste er sich in der nach Zügen längsten WM-Partie der Schachgeschichte geschlagen geben. Zehn Minuten vorher wäre es bei bester Verteidigung noch remis gewesen. Um 16.30 Uhr begann bereits seine nächste Partie. Als sie nach relativ schlappem Verlauf remis endete, wies Nepomnjaschtschi die Pressevertreter gleich darauf hin, dass zum ersten Mal bei einer Schach-WM zwei Partien am gleichen Tag stattfanden. Wollte er damit sein kraftloses Spiel erklären? Ein Reporter fragte nach, wie es um seinen Energielevel stand. Alles gut, versicherte Nepomnjaschtschi, er habe wegen des späten Partieendes allerdings etwas weniger Schlaf bekommen als sonst.

In einer Spanischen Eröffnung wich der mit Weiß spielende Herausforderer erstmals in diesem Match als Erster von den vorangehenden Partien ab. Es reichte für einen kleinen Vorteil. Mehr dürfe man heutzutage in einem Zweikampf nach monatelanger Vorbereitung nicht erwarten, betont Carlsen nach dem Spiel. Einige Kommentatoren kritisierten, dass Nepomnjaschtschi selbst die Springer tauschte, statt die Spannung zu halten, und dass er im 20. Zug den falschen Turm auf die c-Linie stellte. Das wäre ehrgeiziger gewesen, stimmte der Russe zu, „aber wahrscheinlich wäre es auf dasselbe herausgelaufen“. Die Partie sei einfach ausgeglichen und langweilig gewesen.

Mit dem Matchstand von 3:4 aus seiner Sicht sei er angesichts der Chancen, die sich ihm schon geboten hätten, natürlich nicht zufrieden, aber an Kampf fehle es nicht, findet Nepomnjaschtschi. Wann will er angreifen? „Meine Chance kommt!“ Carlsens Halbzeitbilanz fällt erwartungsgemäß positiver aus: „Das Match läuft gut, aber es ist noch ein langer Weg.“