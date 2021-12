Aktualisiert am

Sieg bei WM in Dubai : Magnus Carlsen bleibt der König der Schachwelt

Magnus Carlsen hat seinen Titel als Schachweltmeister zum vierten Mal erfolgreich verteidigt. Und wie! Seinen russischen Herausforderer lässt der Norweger am Ende deklassiert und demoralisiert zurück.

Nachdem sich Magnus Carlsen im Dubai Exhibition Centre zum fünften Mal die Schach-Krone aufgesetzt hatte, pustete der Norweger erst einmal kräftig durch. Sichtlich erleichtert analysierte er mit seinem fahrigen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi die entscheidenden Züge, während in seinem Heimatland die Korken knallten.

Der 31-Jährige machte gegen seinen russischen Kontrahenten bereits in der elften von maximal 14 Partien alles klar und bleibt nach seinem Triumph am Freitag, den er mit dem insgesamt vierten Sieg und einem Punktestand von 7,5:3,5 perfekt machte, seit nunmehr acht Jahren Weltmeister. „Er ist ein recht solider Schachspieler geworden“, sagte Carlsens Vater Henrik scherzend: „Das ist sehr wichtig für uns Norweger, ich bin stolz, es ist Zeit zum Feiern." Das ganze Land fieberte vor den Bildschirmen mit. Und der Nationalheld enttäuschte nicht.

Am Freitag versuchte Nepo, wie er in der Schachwelt genannt wird, mit den weißen Figuren noch einmal alles. Doch der 31-Jährige griff mit dem 23. Zug erneut komplett daneben und spielte einen absoluten Verlustzug, der ihm sämtliche Gewinnchancen nahm. In der Folge legte sich Carlsen seinen Gegner zurecht. Nepo wehrte sich noch bis zum 49. Zug, musste sich dann aber chancenlos geschlagen geben.

Die Vorentscheidung war Carlsen bereits am vergangenen Freitag gelungen, in einem denkwürdigen Rekordmatch, das Nepomnjaschtschi nachhaltig gebrochen hatte. Erst nach Mitternacht, nach 136 Zügen und fast acht Stunden Spielzeit, gab der Russe auf. Es war das längste WM-Duell der Geschichte und gab Carlsen reichlich Rückenwind.

Während Carlsen in der Folge seine Erfahrung ausspielte und keine Fehler mehr machte, agierte „Nepo“ oft zu hastig und leistete sich Patzer, die auf diesem Niveau unverzeihlich sind. Carlsen gewann je zweimal mit den weißen sowie schwarzen Steinen, die ersten fünf Partien hatten allesamt Remis geendet. Außerdem durfte sich Carlsen über ein Preisgeld von 1,2 Millionen Euro freuen, Nepomnjaschtschi erhielt 800.000 Euro.

Carlsen bleibt damit souveräner Weltmeister, seit 2013 hält er den Titel bereits. Damals hatte er sich im Alter von 22 Jahren gegen den Inder Viswanathan Anand durchgesetzt. Ein Jahr später verteidigte er den Titel gegen den Inder erfolgreich, genauso wie 2016 gegen Sergej Karjakin und 2018 gegen Fabiano Caruana.

Allerdings hatte Carlsen gegen Caruana und Karjakin deutlich schwereres Spiel. Das Duell gegen Caruana entschied sich nach zwölf Remis im klassischen Schach erst im Tiebreak, wo Schnellschach gespielt wird. Gegen Karjakin musste er einen Rückstand von einem Sieg aufholen und gewann ebenfalls erst in der Verlängerung.

Die nächste Schach-WM soll entweder Ende 2022 oder Anfang 2023 stattfinden, wie der Weltverband FIDE im Vorfeld mitgeteilt hatte. Das Kandidatenturnier mit acht Teilnehmern, in dem Carlsens nächster Herausforderer ermittelt wird, soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres ausgetragen werden. “Nepo“ ist automatisch dafür qualifiziert.