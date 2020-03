Schach, Fußball, Pferderennen : Sport in den Zeiten von Corona

Es gibt ihn tatsächlich noch, den Sport in den Zeiten des Coronavirus: Schach in Russland, Pferderennen in Hongkong, Bandy in Schweden - nicht überall auf der Welt wird die aktuelle Pandemie ernst genommen. Virus und Ignoranz sind längst noch nicht ausgerottet. So startete in Weißrussland tatsächlich die neue Fußballsaison, sogar mit (allerdings nur wenigen) Zuschauern und begleitet von abstrusen Äußerungen von Staatspräsident Alexander Lukaschenko. „Ich nenne dieses Coronavirus nicht anders als eine Psychose“, sagte Europas letzter Diktator und empfahl allen Ernstes, sich mit Alkohol und Saunagängen gesund zu halten.

„Warum sollten wir nicht starten?“, fragte auch Verbandspräsident Wladimir Basanow schon vor dem Spieltag und kündigte an, sich drei Spiele live ansehen zu wollen: „Es gibt keine kritische Situation. Wir haben alle Umstände sorgfältig untersucht und sind zum Schluss gekommen: Es gibt keinen Grund, dass die Meisterschaft nicht beginnt.“ Beim Saisonauftakt zwischen Energetik-BGU und Vizemeister BATE Borissow (3:1) waren mehrere hundert Zuschauer anwesend. Das 1:1 des Titelverteidigers Dinamo Brest gegen FK Smolewitschi verfolgten 3648 Fans im Stadion. Da viele Anhänger sowieso zum Stadion kommen würden, mache es keinen Sinn, die Zuschauer auszusperren, sagte Basanow auf der Verbandswebsite. Mit 65 Jahren zählt auch Lukaschenko schon zur Risikogruppe, aber selbst so manche Sportler nehmen die Lage offensichtlich immer noch nicht als ernste Bedrohung wahr.

Schwedens neue Meisterinnen im Bandy - einer Mischung von Eishockey und Fußball auf Eis - posteten unbekümmert ein Bild ihrer anschließenden Kabinenparty, und in Weißrussland wird nicht etwa nur Fußball, sondern auch weiterhin Handball gespielt.

Der Fußball rollt - die Denker spielen

Aber auch im fernen Australien ist die Sorglosigkeit noch groß, wie Markus Babbel im Interview mit Sky Sport News HD berichtete. „Es ist bizarr, aber die Fußball-Saison soll unbedingt zu Ende gespielt werden“, sagte der frühere deutsche Nationalspieler, der im Januar als Trainer der Western Sydney Wanderers gefeuert und wurde und sich immer noch in der Olympiastadt von 2000 aufhält. Immerhin: Der „Down Under“ heiß geliebte Aussie Rules Football wurde gestoppt.

Doch der globale Fußball wird auch in Angola, Burundi, Myanmar und Nicaragua fortgesetzt, gleiches gilt für den karibischen Inselstaat St. Kitts and Nevis. Auf die Ergebnisse kann selbstverständlich auch gewettet werden, gewiefte Zocker dürfen überdies in Irland, Australien Hongkong und Südafrika im wahrsten Sinne des Wortes auf das richtige Pferd setzen.

Selbst im Denksport Schach kommt man nicht auf den Gedanken, das Kandidatenturnier zur Schach-WM im russischen Jekaterinenburg zu unterbrechen. Noch bis zum 3. April kämpfen acht Großmeister um 500.000 Euro und das Recht, dem amtierenden Champion Magnus Carlsen aus Norwegen am Ende des Jahres herausfordern zu dürfen.

Die Szenerie indes ist grotesk. Zu den wenigen zugelassenen Zuschauern im Saal gehört eine Krankenschwester, Desinfektionsmittel und Schutzmasken sind griffbereit. Aber die 32 Figuren werden tapfer über das Brett geschoben, nur der Anfang und das Ende jeder Partie sind anders als sonst: Ein sanfter Ellenbogencheck ersetzt den sonst üblichen Händedruck.