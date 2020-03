Olympia-Start ausgeschlossen : Hartung zeigt Haltung

Säbelfechter Max Hartung geht einmal mehr voran. Der viermalige Europameister und Athleten-Sprecher aus Dormagen hat für sich persönlich entschieden, auf seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio in Zeiten der Corona-Pandemie zu verzichten. „Ich will Haltung zeigen und versuchen, das Richtige zu tun.“ Hartung ist mit dem deutschen Säbel-Team und als Solist bereits sicher für Olympia qualifiziert.

„Es bricht mir das Herz“, sagte der derzeitige Weltranglisten-Zweite am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio, nachdem er seine Entscheidung getroffen hatte: „ich hätte heulen können“ - zumal er sich zuletzt in bestechender Form präsentierte.

Doch der ehemalige Student für Soziologie, Politik und Wirtschaft wolle nun die „Hängepartie beenden“ . Deshalb hat er sich entschieden, in diesem Sommer zum vorgesehenen Zeitraum „nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen“.

Der Präsident der Vereinigung Athleten Deutschland, der gemeinsam mit seinem Teamkollegen Matyas Szabo auch den Podcast „Demaskiert“ betreibt, in dem er Einblicke hinter die Maske des Säbelfechters gibt, befindet sich derzeit gemeinsam mit seiner Freundin in häuslicher Quarantäne.

Er hat entsprechend viel Zeit und mache sich nun vor allem Gedanken, „wie ich als Sportler mit meinem Verhalten dazu beitragen kann, dass diese Krise schnell vorbeigeht“, so Hartung im ZDF. Haltung zeigen und das Richtige tun könne er aber nicht, wenn er versuche, „auf Teufel komm raus zu trainieren“. In seinen Augen sei der Sommer-Termin der Olympischen Spiele „nicht haltbar.“

In Bezug auf das Verhalten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und das Zeitspiel von IOC-Präsident Thomas Bach, der eine Absage der Sommerspiele derzeit noch ablehnt, sagte Hartung: „Was ich mir wünschen würde, dass das IOC mit offenen Karten spielt und uns Athleten mit einbezieht.“