Synchronwässern

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in der Wüste von Doha können als das Symbol für die verfehlte Vergabepolitik sportlicher Großereignisse an fragwürdige Standorte angesehen werden. Der Marathon in der Hitze von Qatar grenzte an Körperverletzung – die synchron gereichten Wasserfläschchen konnten da nur oberflächlich Linderung bieten. (ad.)