Corona beutelt Fußballklub : „Das kann nicht funktionieren“

Der FSV Frankfurt beklagt unter den Spielern, im Trainerstab und im Betreuerteam insgesamt 12 Coronavirus-Fälle. Warum ist Ihr Verein derart betroffen?

Ich weiß nicht, woher es kommt. Wir haben alle Hygienevorschriften befolgt. Trotzdem haben wir uns in dieser Vielzahl angesteckt. Es kann sein, dass wir es mit der hochansteckenden und aggressiven Variante des Coronavirus zu tun haben. Das Gesundheitsamt führt dementsprechende Untersuchungen durch. Im Hinblick auf die Kontakte alles zu vermeiden ist im Mannschaftssport überhaupt nicht möglich. Wir fahren zu den Auswärtsspielen mit dem Bus. Und die 20 Bälle im Training werden von mehreren Spielern in die Hand genommen. Ich habe schon vor der Saison gesagt: Wer glaubt, dass wir unfallfrei durch die Runde mit ihren 42 Spielen kommen, wird eines Besseren belehrt werden.

Wie geht es den betroffenen Spielern?

Ihre Symptome zeigen, dass es doch keine normale Grippe ist. Ein Spieler hat extreme Beinschmerzen und ein anderer extreme Rückenschmerzen. Hinzu kommt Kurzatmigkeit ohne Ende. Das ist das größte Problem, worüber ich mir Gedanken mache. Welche Folgen hat die Erkrankung mit dem Coronavirus für die Spieler? Ich frage mich, wie vertretbar ist es medizinisch, nach dieser Erkrankung den Spielbetrieb wiederaufzunehmen? Und wenn ja, wann? Da habe ich meine größten Sorgen, weil ich von anderen Vereinen, die bereits positive Fälle gehabt haben, gehört habe, dass bei den Betroffenen zum Beispiel weiterhin mit Atemwegsproblemen zu rechnen ist. Bei uns sind momentan auch Stammspieler erkrankt. Und die werden in den ersten Wochen nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sein, davon bin ich überzeugt. Das kann nicht funktionieren.

Wo holen Sie sich Rat, um nichts falsch zu machen?

Ich stehe mit unserem Mannschaftsarzt in Kontakt. Von der Berufsgenossenschaft gibt es unter dem Titel: „Return-to-Competition“ eine Handlungshilfe für den Profisport nach Infektionen mit dem Coronavirus. Wir werden unsere Spieler auf jeden Fall vor der Trainingsaufnahme und währenddessen intensiv untersuchen und begleiten. Wir werden die empfohlenen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Ärzten genau durchführen.

Ist eine spezielle Trainingsgruppe für diese Spieler denkbar?

Wir müssen die Spieler, für die wir die Verantwortung haben, wieder behutsam heranführen. Die Erkrankung kann auf das Herz gehen, deshalb müssen wir extrem vorsichtig sein. Wir werden keinen Spieler ins Geschehen reinwerfen, der nicht kann und der nicht will. Auf sie müssen wir absolute Rücksicht nehmen.

Kann bei den Spielern mental etwas hängenbleiben?

Ja, ich glaube schon. Sie werden sich noch mehr Gedanken machen, weil es uns wirklich hart erwischt hat. Dass es ein ernstes Thema ist, hat sich in den Köpfen unserer Spieler festgesetzt.

Der FSV hat bisher um den Aufstieg in die dritte Profiliga mitgespielt. Tritt der sportliche Erfolg für Sie jetzt in den Hintergrund?

Wir müssen es schaffen, alles irgendwie im Auge zu behalten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den sportlichen Erfolg hintanstelle. Wir wollen weiter versuchen, in der Tabelle vorne dranzubleiben. Aber alles unter dem Oberbegriff der Rücksichtnahme auf die Belange der Spieler. Gesund werden und gesund bleiben ist jetzt die oberste Prämisse.

Mit den Nachholspielen soll der FSV im März nun zehn Punktspiele bestreiten. Ist das überhaupt möglich?

Im Hinblick auf das Thema Wettbewerbsverzerrung sind wir jetzt sicherlich an dem Punkt angelangt, wo wir abgestraft sind, weil wir in dieser Saison insgesamt 42 Spieltage haben. Es ist ein gewisses Maß an Wettbewerbsverzerrung. Je nach Genesung der Spieler werden wir im März womöglich nur einen Minikader zur Verfügung haben. Für uns alle wird das eine Riesenherausforderung mit einer unglaublich hohen Belastung für die Spieler. Wir müssen mit der Jetzt-erst-recht-Mentalität an die Sache herangehen. Unter dem Motto: Die Dinge können uns nicht umhauen.