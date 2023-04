Wenn das Hallenlicht vor dem Spiel kurz noch einmal ausgeht, klingt Tobias Radloff für einen Moment immer etwas feierlich. „Meine Damen und Herren“, sagt der sonst leicht zum Überdrehten neigende Moderator dann: „Bitte erheben Sie sich für Ihre Landeshauptstadt.“ Und prompt erheben sich alle Zuschauer in der Halle am Platz der Deutschen Einheit. Und klatschen sich die Finger wund. Für ihre Spielerinnen, für ihren Verein, für ihren VC Wiesbaden (VCW).

Der 37 Jahre alte Radloff, bekennender Lokalpatriot, ist nicht der einzige, der im Lärm aufgeht. Auch Spielerinnen wie Liza Kastrup und Lena Große Scharmann lieben es, wenn die Halle zum Hexenkessel mutiert. Und das Ritual funktioniert, denn der kleine Volleyballklub, in dem ausschließlich Frauen und Mädchen Sport treiben, kann sich auf ein Stammpublikum von knapp 2000 Zuschauern stützen, das seit dem Bundesliga-Aufstieg 2004 zu den Partien kommt – da ist es fast egal, wie gut oder schlecht die „VCW-Mädels“ gerade agieren. In der kommenden Saison wird das Schauspiel am Netz sogar auf europäischer Ebene aufgeführt.

„Aus Versehen Vierter“

Denn der immer noch titellose VCW hat sich einigermaßen überraschend für den Challenge Cup qualifiziert. „Aus Versehen Vierter“, wie es Radloff ausdrückt. Nach einer Siegesserie in der Rückrunde rauschte das Team von Trainer Benedikt Frank nach Jahren des Darbens mitten hinein in die Ligaelite. Einziges Problem des Erfolgs: Der sich als „Ausbildungsverein“ verstehende VCW machte mit seinen Leistungen die Konkurrenz aufmerksam und muss sehen, mit welchem Personal er das Abenteuer Europa angehen kann. Bislang wurde lediglich die Vertragsverlängerung mit Libera Rene Sain kommuniziert. Nur drei weitere Spielerinnen sollen wohl bleiben.

Keine vier Kilometer stadtauswärts residiert der hochrangigste Fußballverein der Stadt und versucht sich in dieser Saison ebenfalls daran, einen Meilenstein seiner Vereinsgeschichte zu erreichen. Der SV Wehen Wiesbaden (SVWW) ist drauf und dran, zum dritten Mal in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Und sich zugleich als „echter“ Wiesbadener Verein zu etablieren. Was fast genauso schwierig erscheint.

In der ewigen Tabelle der dritten Liga hält der SVWW mit Abstand die Spitzenposition – was aber nur auf den ersten Blick ein Erfolg ist. 13 Jahre in der Zwischenebene unter richtigem Profifußball und über lokalem Sport zu agieren, ist nicht das, was einst der Anspruch war, als der „Dorfverein“ 2007 zum ersten Mal in die zweite Liga aufstieg und in die Landeshauptstadt umzog. Doch nur in drei Spielzeiten, zuletzt 2019/20, schafften es die „Wehener“, wie sie in Wiesbaden immer noch genannt werden, in der zweiten Liga zu kicken.

Jetzt soll der Sprung wieder klappen, und diesmal langfristig. Wiesbaden soll endlich Fußballstadt werden. Fünf Spieltage vor Schluss rangiert der SVWW mit vier Punkten Vorsprung zu den Nichtaufstiegsplätzen auf Rang zwei. Zu den 36 Topfußballstandorten der Republik zu gehören wäre „für die Stadt ein unglaublich wichtiges Marketingtool“, meint Stefan Blöcher, der als einer von drei Geschäftsführern des Vereins für die Vermarktung der Brita-Arena zuständig ist.

„Etwas bewegen“ als Anspruch

15.295 Zuschauer passen dort rein, doch selbst im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Elversberg (7526) war es nicht mal halb voll. In zehn der 16 Heimspiele kamen weniger als 4000 Zuschauer. „Es wird von Jahr zu Jahr etwas besser“, sagt Blöcher dennoch über das Commitment der Wiesbadener mit dem SVWW. Das Stadion unweit des Bahnhofs sei locker zu Fuß oder per Fahrrad erreichbar, was gut zum Image des Klubs passt, der versucht, „sauber, nachhaltig und ohne Skandale“ zu agieren. „Das W vereint“ hat sich der Verein mit den zwei Heimatorten auf seine Fahnen geschrieben.

Dazu passt, dass sich Blöcher häufig mit VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting trifft, um gemeinsame Aktionen zu vereinbaren, den Standort voranzubringen. Dazu gehört auch, dass sich die Spielerinnen und Spieler gegenseitig bei ihren Heimspielen besuchen und unterstützen. „Je mehr Spitzensport Wiesbaden hat, desto mehr werden Bürger dafür sensibilisiert“, gibt sich Blöcher überzeugt, dass erfolgreiche Sportler als Vorbilder dienen und Kinder animieren, ihnen nachzueifern. Zweierbob-Weltmeisterin Kim Kalicki oder Judo-Champion Alexander Wieczerzak gehörten ebenso dazu.

Der heute 63 Jahre alte Blöcher hat selbst 259 Länderspiele mit dem Hockey-Nationalteam bestritten, war WM-Zweiter und Silbermedaillengewinner bei Olympia. Blöcher lernte einst beim Wiesbadener Tennis- und Hockey-Club (WTHC) das Hockeyspielen und galt als erster Profi seiner Sportart. Der WTHC residiert noch immer im noblen Nerotal und ist jüngst nach Jahren des Dornröschenschlafs ebenfalls aufgewacht, hat bei den Herren zumindest in der Halle den Sprung zurück in die Bundesliga geschafft. Ein Grund dafür war die Kooperation mit der in Oestrich-Winkel ansässigen European Business School, wodurch etablierte Spieler des Studentensports mit Stipendien nach Wiesbaden gelockt werden konnten.

„Etwas bewegen“ ist der Anspruch Blöchers. Doch noch weiß er nicht, in welcher Liga sein Verein in der kommenden Saison spielt. „So klingt Wiesbaden“ lautet der Schlachtruf Radloffs, wenn mal wieder „Rock’n’Roll“ in der Volleyballhalle tobt. Er kann sich sicher sein: Fast alle Augenzeugen des letzten VCW-Saisonspiels werden auch beim ersten 2023/24 wieder dabei sein, wenn es heißt: „Bitte erheben Sie sich für Ihre Landeshauptstadt.“ Egal, wie die Spielerinnen heißen.