Flucht aus Saporischschja : Wie ein Judoklub ukrainische Schüler rettete

Ukrainischen Schülern und ihrem Trainer gelingt in einem Bus die Flucht nach Deutschland. Hilfe und Freunde finden sie beim Judo Club Wiesbaden. Doch die Zukunftsaussichten sind vertrackt.

Am Ziel ihrer Reise: Jugendliche Judokämpfer aus der Ukraine bei der Ankunft in Wiesbaden. Bild: privat

Er habe „einen Bus voller Kinder. Brauche Hilfe“. So lautete der Wortlaut des Erstkontakts, an den sich Robertson Linsner erinnert. Und Linsner und seine Mitstreiter beim Judo Club Wiesbaden (JCW) konnten helfen. Ein knappes halbes Jahr später gehören die mehr als 30 ukrainischen Kinder und Jugendlichen sowie ihre beiden Betreuer Stanislav Bonda­renko und Kyryll Vertynskyi schon zum festen Stamm des Vereins.

Den alten, gelben ukrainischen Schulbus lotsten die Hessen auf dessen Flucht Mitte März per Ferndiagnose aus der Republik Moldau, von wo der ziellose Notruf kam, über Rumänien und Ungarn nach Zwischenstopp in Wien bis Wiesbaden. Am Steuer Trainer Kyryll Vertynskyi, 37 Jahre alt, der das altertümliche Gefährt aus dem umkämpften Saporischschja heraus mit Tempo 80 zur Flucht genutzt hatte.

Die Busbesatzung bestand aus seinen Schülern, zwischen 11 und 17 Jahre alt, Mädchen und Jungs aus dem Judo-Internat in der ukrainischen Stadt, die durch den russischen Beschuss des gleichnamigen Atomkraftwerks Saporischschja derzeit traurige Berühmtheit erlangt. Der frühere Leistungssportler Stanislav Bondarenko, 35 Jahre alt, kam ein paar Tage später hinterher, mit 13 Kindern und Jugendlichen, die in einem Sprinter zusammengepfercht ausharrten.

Der 42 Jahre alte Robertson Linsner hatte seinerzeit „eigentlich keine Funktion“ im Verein, wusste aber von seinem Job beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), wie man anpackt. Und fungiert seitdem als eine Art Integrationsbeauftragter innerhalb des Traditionsvereins, der kommende Woche seine Hundertjahrfeier begehen wird. „Mit megacoolem Support“ der Stadt Wiesbaden, so Linsner, konnte geholfen werden.

Die Flüchtenden, allesamt ohne Eltern aus dem Krieg in der Ukraine geflohen, wurden bei der Evim-Jugendhilfe und im Jugendhilfezentrum Johannesstift untergebracht. Bei beiden Anlaufstellen wohnen sie in eigenen Wohneinheiten, zu zweit oder zu viert, und ihnen wird ein geregelter Ablauf geboten.

Auch intensive Deutschkurse gehören zum Programm – damit sie nach den Sommerferien in die Schule gehen konnten. Und natürlich Training. „Solche Sportverrückte“ hätten sie in der Jugendhilfe selten gesehen, berichtet Linsner mit einem Lachen: „Das fangen wir dann auf.“

Mindestens eine Trainingseinheit am Tag, meistens zwei, stehen für die Judoka aus der Ukraine an. Und natürlich wollen sie sich auch bei Wettkämpfen messen. Wo die Probleme des deutschen Sportrechts beginnen. Bei den hessischen Einzelmeisterschaften durften die Neu-Wiesbadener teilnehmen, an den Mannschaftskämpfen im Liga-System aber nicht. Denn dort gelten spezielle Ausländerbeschränkungen, die auch vor ukrainischen Flüchtlingen nicht haltmachen.

Detlev Herborn, Geschäftsstellenleiter des Hessischen Judo-Verbands (HJV), macht auf Nachfrage keinen Hehl daraus, dass es „sehr viele Widersprüche in der Satzung“ festzustellen gibt. Mitte September und Ende Oktober stünden aber zwei Mitgliederversammlungen im HJV an, danach könnte die Wettkampfordnung schon anders aussehen. „Anträge sind eingegangen“, berichtet Herborn.

Philipp Eckelmann, der erste Vorsitzender des JCW, hofft auf eine entsprechende Satzungsänderung, die die Inte­grationsbemühungen seines Vereins unterstützen würde. Für die beiden Betreuer Vertynskyi und Bondarenko, selbst einst ein Weltklasse-Judoka, der mehrere internationale Medaillen erkämpfte, sind schon Jobs gefunden worden. Beide wohnen mittlerweile mit ihren Ehefrauen zusammen, die nachkommen konnten.

Die Perspektiven der unbegleiteten Jugendlichen erscheinen da „schwieriger“, wie Linsner einräumt. „Bleiben die Eltern in der Ukraine? Kommen wenigstens die Mütter nach?“ Fragen, auf die auch die Wiesbadener Judo-Helfer derzeit keine Antworten wissen.

Dass das Prinzip „Hilfe“ aber bei den Geholfenen gut angekommen ist, erwies sich nicht zuletzt beim Feriencamp des Judo Clubs in seinem Otto-Schmelzeisen-Dojo, der nach dem legendären Vereinsgründer benannten Trainingsstätte in der Sporthalle am Zweiten Ring.

„Es war rührend zu sehen“, berichtet Linsner, „wie sich die Ukrainer um unsere beeinträchtigten Jugendlichen gekümmert haben.“ Denn für Judoka mit Handicap da zu sein, das gehört auch zur Vereinsphilosophie beim JCW.