Deutsch-russisches Fußballteam : „Ob Russen oder Ukrainer, wir sind alle eins“

„Davay, davay“, tönt es über den Kunstrasenplatz am Stadtrand von Wetzlar. „Los, los.“ Es ist ein typischer Kreisliga-Sonntag. Der feine Unterschied: Es wird hauptsächlich Russisch gesprochen. „Vpered“ – nach vorne. „Nazad“ – nach hinten. So lauten die Kommandos von der Trainerbank. Alltag beim FC Spartak Wetzlar. Die 150 Mitglieder haben ihre Wurzeln in allen Teilen der ehemaligen Sowjetunion. „Für uns ist es drittrangig, wo jemand geboren wurde“, sagt Alexander Petrow. Der Vorsitzende kam in Turkmenistan zur Welt, wuchs in Kasachstan auf und lebt seit über 30 Jahren in Deutschland. „Die gemeinsame Vergangenheit und die Sprache haben uns immer verbunden.“

Rund 4,2 Prozent der deutschen Fußballvereine weisen einen Migrationsbezug auf, doch Klubs mit russischen Wurzeln gibt es nur eine Hand voll. „Uns wurde gesagt, dass wir uns damit keinen Gefallen tun würden“, blickt Petrow auf den Vereinsnamen, der sich auf den unbeugsamen Gladiator Spartacus bezieht: „Auch wir können kämpfen und immer wieder aufstehen.“