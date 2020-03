Triathletin Lisa Tertsch : „Ich und mein Olympia-Traum hängen in der Luft“

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Sie haben Ihr Wirtschaftsstudium in Harvard für ein Jahr unterbrochen, um sich für das deutsche Triathlon-Team für Tokio zu qualifizieren. Nun hat das Coronavirus auch die Welt des Sports lahmgelegt. Wie gehen Sie damit um?

Ich brauche in Harvard noch ein Jahr bis zum Abschluss und habe die Pause eingelegt, um für Olympia zu trainieren und optimale Voraussetzungen zu schaffen – was mir bis jetzt auch echt gut gelungen ist. Ich hatte sehr gute Testrennen im Schwimmen und im Laufen und war bereit zu zeigen, was ich im Rennen kann. Aber das wurde jetzt durch das Coronavirus über den Haufen geworfen. Für den 28. Mai war die deutsche Qualifikation für die olympische Mixed-Staffel geplant, aber im Moment weiß niemand, wie es weitergeht.

Können Sie in Darmstadt noch genug trainieren, um Ihre Form zu halten?

Für mich ist aktuell das größte Problem, dass die Schwimmhalle in Darmstadt geschlossen ist und ich überhaupt keinen Zugang mehr zu einem Schwimmbad habe. Die Anlage soll mindestens bis zum 30. April geschlossen bleiben, das bedeutet, dass ich sechs Wochen lang kein Schwimmtraining habe. Bisher war es so, dass ich in jedem Training versucht habe, das letzte Prozent herauszuholen, und jetzt? Jetzt ist alles gestrichen. Das ist hart für den Kopf. Ich habe seit vergangenem Sommer sehr hart trainiert, war sehr zufrieden mit meinen Fortschritten und auch mit meinem derzeitigen Status, aber ich weiß auch, der wird schnell verlorengehen, wenn ich nicht schwimmen kann. Da habe ich noch keine Lösung. Auch nicht vom Verband, der arbeitet daran. Ich kann noch keine Pläne präsentieren. Ich lebe gerade von Tag zu Tag. Ich weiß ja noch nicht einmal, ob es im Mai tatsächlich wieder losgeht.

Was können Sie tun in dieser Lage? Morgens mit dem Rad in den Odenwald fahren? Und abends laufen?

Ich gehe noch Radfahren und Laufen. Motivation fürs Training zu haben, das war für mich immer einfach – gewesen. Wenn ich ein konkretes Ziel habe, fällt mir das Training sehr leicht, aber jetzt hänge ich in der Luft, und das macht es schwer. Wenn nun sogar unsicher ist, ob die Spiele überhaupt stattfinden, fällt es schon schwer, sich aufs Rad zu setzen und harte Intervalle zu fahren.

Sie sagten, der Sport sei Ihnen wichtig, aber so wichtig auch wieder nicht. Was meinen Sie damit?

Ich brauche einen Pool, und andere brauchen ein Bett auf der Intensivstation, da muss man die Relation im Kopf behalten, das was wirklich wichtig ist. Ich habe für mich auch klipp und klar gesagt: Ich weiß, dass ich sehr gut trainiert habe, dass ich bei den Rennen sehr gut hätte sein können, und ich weiß auch, dass ich das wieder schaffen kann. Ich habe jetzt das Vertrauen in mich, dass ich gut sein kann.

Auch noch in vier Jahren?

Ich habe dieses eine Jahr in Harvard von vornherein nicht nur wegen Olympia freigenommen. Ich habe gesagt, ich mache das jetzt ein Jahr und schaue, ob mir das Leben als Sportlerin Spaß macht. Dann kann ich es nach dem Studium weitermachen. Das werde ich tun. Ich bin erst 21 und habe noch die Möglichkeit, mindestens an ein oder zwei weiteren Olympischen Spielen teilzunehmen. Deshalb ist das für mich einerseits eine blöde Situation, aber es ist auch nicht das Ende meines Traums von Olympia, egal, wie es ausgeht.