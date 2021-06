European League of Football : „Lasst uns das Feuer wieder entfachen“

Der Start in die European League of Football (ELF) steht für Sie und Frankfurt Galaxy am Sonntag (15.00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei den Hamburg Sea Devils bevor. Aufkommende Erinnerungen an 2007 könnten beabsichtigt sein, oder?

Das ist zumindest ein cleverer Schachzug, was das Marketing angeht. Rein sportlich hat das natürlich nichts mit dem letzten Endspiel der NFL Europe zu tun, das 2007 zwischen Frankfurt Galaxy und den Hamburg Sea Devils ausgetragen wurde. Natürlich will man damit Begeisterung entfachen und irgendwann den Hype von früher ins Stadion bekommen. Das ist einfach ein bisschen Nostalgie, um die Fans heißzumachen, dass es wieder guten Football gibt.