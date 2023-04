So viele eingetragene Mitglieder wie nie spielen in Frankfurt Tennis. Aber der boomende Sport stößt an seine Grenzen. In manchen Vereinen herrscht gar Aufnahmestopp. Woran liegt das?

Nicht überall in Frankfurt kann der gelbe Filzball so fliegen wie gewünscht. Bild: picture alliance / photothek

Zwischen Abstieg und Aufschwung im Frankfurter Tennis liegen zwei Kilometer Luftlinie. Südlich der Mainzer Landstraße befindet sich ein Verein, der sich SG Westend nennt, aber im Stadtteil Gallus liegt, und die beste Zeit hinter sich hat. Drei Sandplätze liegen seit Jahren brach, auf den restlichen vier ist meistens nicht viel mehr los. 54 Mitglieder hat der Verein, davon sind zwei Drittel älter als 40 Jahre. Der Nachwuchs ist null, weder Kinder noch Jugendliche aus der Umgebung spielen in dem Gallus-Klub.

Nördlich der Mainzer Landstraße, im Europaviertel, ist die Tenniswelt eine andere: lebhafter, internationaler, vor allem jünger. 240 der 420 Mitglieder des TC Europaviertel sind Kinder und Jugendliche. Eine solche Blüte wie der am Römerhof gelegene Klub hat in den vergangenen Jahren kein anderer Verein in und um Frankfurt erlebt – die Mitgliederzahl hat sich in nicht einmal acht Jahren mehr als verzehnfacht. Als einst 38 Tennisspieler noch eine Abteilung der DJK Schwarz-Weiß Griesheim bildeten, mussten sie vorübergehend von der Fußballabteilung subventioniert werden. Inzwischen ist der Tennisverein eigenständig, steht finanziell gut da und expandiert, so gut es geht. „Wir hatten die Wahl, den Verein früher oder später dichtzumachen oder in die Offensive zu gehen“, sagt Vereinsvorsitzender Rainer Haushofer.