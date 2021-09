Skater-Szene nach Olympia : Passt. Passt nicht.

Skaten – seit den Sommerspielen in Tokio vor sechs Wochen ist es eine olympische Sportart. Die Bilder aus Japan waren spektakulär, ohne Zweifel. Aber wie reagiert die Skateszene in Frankfurt nach Olympia auf den Versuch, die Sportart und ihren Lifestyle ins Programm aufzunehmen? Die Meinungen am Skatepark Osthafen darüber sind so verschieden wie die Designs der Boards, die an diesem Abend über den Beton rollen. Skaten und Olympia, das passt nicht zusammen, sagen die einen. Skaten und Olympia, das ist eine effektive Werbung für den Sport, sagen die anderen. Und was bedeutet es für das Skaten in Frankfurt?

„Für mich ist es kein kompetitiver Sport“, erzählt Agnieszka, 27 Jahre alt. Sie sitzt neben ihren Freunden auf einem mit Graffiti beschmierten Betonvorsprung. Nach und nach wird die Gruppe größer, die Freude untereinander auch. Agnieszka skatet seit drei Jahren, sagt sie. Wer hört, wie sie über ihren Sport redet, mag das kaum glauben. In Frankfurt gebe es kaum Platz für Skater, sagt sie: „Es gibt so viel Leerstand, seit Jahren gibt es keine Skatehalle hier.“ Diesen Winter etwa, als sie – statt in einer Halle – am Eschenheimer Tor geskatet ist, wurde sie von der Polizei weggeschickt, berichtet sie. Ihre blauen Augen – nur unwesentlich heller als ihr gleichfarbiges Croptop – verengen sich zu einem fast schon aktivistischen Blick. Ein Frankfurter Skateverein hätte vor einiger Zeit einen Antrag für eine Skatehalle bei der Stadt eingereicht, erzählt sie. Er sei abgelehnt worden.