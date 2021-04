Segler Felix Laukhardt : „Das Wasser ist das Element meines Lebens“

Auf der Homepage von Felix Laukhardt stößt man schon auf den ersten Blick auf seinen Lieblingsort. Drei Bilder zeigen den Segler in Aktion. Und direkt unter seinem Namen steht ganz oben: „Trefft mich auf dem Wasser!“ Gäbe es die Corona-Pandemie nicht, wäre der 21 Jahre alte Sportler vom Segelclub Undine e.V. Offenbach momentan am Gardasee in Italien anzutreffen. Organisiert vom niedersächsischen Landesverband, der mit Hessen kooperiert, hätte der erste große Trainingsblock in diesem Jahr über zehn Tage stattgefunden. „Grundlegend“ wäre dieser gewesen, sagt Laukhardt, doch nun fällt das wichtige Camp wie im Vorjahr aus.

In jüngeren Jahren trug er den Spitznamen „kleiner Hesse“, als er mit den Niedersachsen zusammen trainierte. Heute müsste der Sportstudent aus Frankfurt mit den Worten „großer Hesse“ angesprochen werden. Denn Laukhardt ist aktueller deutscher Meister in der olympischen Bootsklasse Laser Standard. Das sei „schon die Königsdiziplin. Das Besondere ist, dass das Boot sehr wenig technisches Knowhow benötigt. Dadurch, dass die Segler mehr leisten können müssen, sind die Rennen auch deutlich enger, weil es nicht auf das Material ankommt, sondern wirklich auf den Segler selbst und dessen Fähigkeiten“, sagt er.

Als „Regatta meines Lebens“ ist Laukhardt der Titelgewinn im Oktober des vergangenen Jahres in bester Erinnerung geblieben. Damals spielten ihm die Bedingungen auf dem Zwenkauer See in der Nähe von Leipzig in die Karten. Es gab viele Winddreher, „das liegt einem, der vom Main kommt. Meine Konkurrenten, die nur gleichbleibende Winde gewohnt sind, hatten da größere Probleme“, sagt Laukhardt.

Die Pandemie lässt dem erfolgreichsten Sportler in seinem Verein keine Wahl. In diesem Frühjahr kann Laukhardt „nur auf dem Main“ trainieren. Solange es der Wind zulässt. Alle zwei Tage versucht er, mit seiner Einhand-Jolle, dem sogenannten Laser, auf dem Wasser zu sein. Immer zwischen der Carl-Ulrich-Brücke und der Kaiserleibrücke vor der Offenbacher Schleuse ist er dann unterwegs, das sind die Ortsmarken seines heimischen Segelreviers. Die vorbeifahrenden Schiffe kommen ihm nicht in die Quere. „Das geht gut, ich weiß, wo die langfahren“, berichtet Laukhardt.

Am Olympischen Traum hält er fest

Weniger vorteilhaft ist für seine Ansprüche, „dass das Wellentraining an sich komplett wegfällt. Ich kann nicht wirklich üben, mit den Wellen umzugehen.“ Auch keine längeren Strecken segeln zu können schränkt ihn in seinem Aktionsradius ein. „Es ist alles ein bisschen kürzer getaktet dadurch, dass der Fluss nicht so breit ist.“ Die vielen Trainingspartner, mit denen er die Starts und Boot-zu-Boot-Situationen üben kann, fehlen ihm ebenfalls.

Momentan übt er meist mit einem Kollegen zusammen, normalerweise sind es zwischen sechs und zehn. Immerhin kann Laukhardt, der in seiner Jugend bereits an vier Weltmeisterschaften teilnahm, „Manöver und Winddrehungen“ auf dem Main trainieren. Der Gardasee würde zu „hundert Prozent“ seinen Bedürfnissen als Segler entsprechen, „hier sind es zwischen 60 und 70 Prozent. Wer vom Main direkt zur Kieler Woche kommt, hat auf jeden Fall einen Nachteil, auch wenn man einiges so ein bisschen ausgleichen kann“, meint er.