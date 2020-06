Schwimmer am Scheideweg : Die Gedankenspiele des Jan-Philip Glania

Der Plan war schon fast vier Jahre alt. Jan-Philip Glania hatte ihn geschmiedet, als er bei seinen zweiten Olympischen Spielen 2016 in Rio abermals das Finale verpasste. Noch ein letztes Mal wollte der Rückenspezialist der SG Frankfurt versuchen, sich den langgehegten Traum von einem Medaillenrennen bei dem Großereignis zu erfüllen. Doch bevor der Schwimmer den Weg nach Tokio anging, wollte er sein Examen in Zahnmedizin in der Tasche haben.

Was in seiner Macht lag, das konnte der zielstrebige Athlet seitdem nach und nach auf seiner Liste abhaken. Mit dem Studienabschluss in der Hand kämpfte sich der Europameisterschaftsdritte über 100 Meter von 2014 nach einem halben Jahr Pause im vergangenen Sommer zurück in den harten Alltag eines Spitzensportlers und nahm wieder all die Entbehrungen auf sich, die dazugehören. Zwölf Kilo hat der 31-Jährige beim täglichen Kachelnzählen verloren, aber dafür „nach einem richtigen Sprung“ Trainingszeiten erreicht, die die Hoffnung auf eine erfolgreiche Olympiaqualifikation nährten. Kleinere Verletzungen ließ er nicht ausheilen, weil die Zeit für den Formaufbau drängte.

Zwei Wochen vor einem Meeting Anfang April in Stockholm, bei dem der gebürtige Fuldaer erstmals die erforderliche Norm angreifen wollte, bahnte sich dann coronavirusbedingt die weitreichende Veränderung der Sportwelt an. Auf dem Rückflug von einem Trainingslager auf Fuerteventura erfuhr Glania von der Absage des anvisierten Qualifikationswettkampfs in Schweden. Ihm selbst schwante da bereits, dass es auch mit den Spielen in diesem Jahr nichts werden könnte: „Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt Glania.

Alles ist durcheinandergeraten, was er sich so sorgfältig zurechtgelegt hatte. Zwar können die Topschwimmer am Frankfurter Stützpunkt nach einer Zwangspause seit Ende April wieder ihre Bahnen im Becken des Landessportbundes Hessen ziehen, und der mehrmalige deutsche Meister hätte nun sogar etwas mehr Luft für die Vorbereitung auf die Reise nach Japan. Doch „zu viele Unsicherheiten“ erschweren ihm die Entscheidung darüber, ob er noch einmal seinen Beruf hinten anstellen sollte. Dass die Spiele 2021 wirklich ausgetragen werden, davon ist er noch nicht überzeugt. Zudem wäre er dann bereits 32 Jahre alt, was ihm weder im Wasser noch für einen Einstieg in die Dentisten-Laufbahn als optimal erscheint.

„Eine gemischte Gefühlslage“ treibt Glania deshalb um. Auf der einen Seite lockt der Reiz einer weiteren Olympiateilnahme. „Aber ich will im Leben vorankommen und auch außerhalb des Sports Ziele erreichen“, sagt er. Eine Rückkehr in das Vollprofitum, das er seit Sommer pflegte, schließt der von mehreren osthessischen Sponsoren unterstützte Sportler deshalb aus. Nur zu kraulen und den Kopf nicht noch anderweitig zu fordern, das hat Glania nie gefallen. Ende 2019 hat er deshalb mit seiner Doktorarbeit begonnen und diese während der sportlichen Zwangspause deutlich vorangetrieben. Als Zahnarzt steht ihm noch ein langer Weg bevor, bis er womöglich einmal eine eigene Praxis eröffnen kann. Zuerst gilt es, zwei Jahre lang als Assistenzarzt weitere Erfahrungen zu sammeln.

Am vergangenen Donnerstag hat er damit bei einem Kollegen in Rheinland-Pfalz angefangen. Dennoch will er weiter versuchen, viermal in der Woche durchs Wasser zu pflügen, um erst mal die Form zu halten. Für mehr als eine Einheit pro Tag dürfen die Schwimmer vorerst sowieso nicht die Bahnen in der Otto-Fleck-Schneise nutzen. Spätestens in drei Monaten soll das Urteil gefallen sein: Karriereende oder doppelt belastet weiter üben, um den Sprung nach Asien zu schaffen. Egal, wie die Gedankenspiele ausgehen, „ich bin froh, das Jahr noch mal gemacht zu haben“, sagt Glania, „und sehe es nicht als verlorene Zeit an.“