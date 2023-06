Sportunterricht soll die Freude an Bewegung wecken und Fairness und Toleranz fördern. Aber in der Sportstadt Frankfurt hakt es an mehreren Stellen. Die Probleme sind vielerorts gravierend.

Himmel und Hölle“ ist nicht nur ein bei Kindern beliebtes Hüpfspiel auf einem kreideumrahmten Spielfeld. Das gegensätzliche Wortpaar beschreibt auch anschaulich die Bandbreite an Reaktionen, befragt man Menschen nach ihrem (ehemaligen) Sportunterricht. Kaum ein Schulfach findet sich in den Jahrgangsbüchern der Schulabsolventinnen und -absolventen so zuverlässig wieder wie der Unterricht an Barren, Bock und Badmintonnetz.

Und das sowohl in der Kategorie „Hass-“ als auch „Lieblingsfach“. Von den einen als wichtiger Ausgleich zum kopflastigen Matheunterricht beschworen, von anderen als demütigend empfunden, im Kollegium gelegentlich belächelt, außerdem chronisch unterfinanziert – der Sportunterricht hat einen schweren Stand. Dabei steht es schwarz auf weiß im hessischen (Gymnasial-)Lehrplan, wozu er taugt. Zum einen: „Der Schulsport soll bei allen Kindern und Jugendlichen die Freude an der Bewegung […] wecken.“