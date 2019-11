Nationalspieler im Interview : „Beim Rugby wird der Schiedsrichter mit ,Sir‘ angeredet“

Aktualisiert am

Knallharte Sportart, feine Umgangsformen: Rugby-Nationalspieler Marcel Becker vom SC 1880 Frankfurt über die Gründe, warum dies in seiner Disziplin so ist – und in anderen nicht.

In Hessen wurde vor kurzem im Amateurfußball ein Schiedsrichter von einem Spieler mit einem Schlag ins Gesicht schwer verletzt. Der Schiedsrichter musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie davon gehört haben?

Ich war sprachlos. Es ist wirklich erschütternd, was da passiert ist. So eine Tat ist für mich undenkbar. Es gibt keinerlei Rechtfertigung für dieses Verhalten. Diese Reaktion widerspricht allen Werten, die im Sport wichtig sind und von jedem gelebt werden müssen. Wenn jemand auf diese Weise die Kontrolle über sich verliert und so weit geht, ist das für mich fast schon krankhaft.

Warum gibt es im Rugby keine Übergriffe gegen den Schiedsrichter?

Es gibt ein Zitat, das angeblich von Oscar Wilde stammt: Fußball ist ein Spiel für Gentlemen, das von Raufbolden gespielt wird. Und Rugby ist ein Spiel für Raufbolde, das von Gentlemen betrieben wird. Rugby vermittelt sehr schöne Werte. Der Geist des Fairplays ist bei uns so tief verankert, dass der Schiedsrichter und seine Entscheidungen nicht in Frage gestellt werden. Und selbst wenn sich mal jemand damit schwertun sollte, lernt er das schnell. Wer die Autorität des Schiedsrichters nicht respektiert, gehört nicht in unsere Sportart.

Im Rugby gibt es als Verpflichtung einen besonderen Ehrenkodex.

Und Rugby wahrt Respekt. Der Schiedsrichter ist eine Respektsperson. Er hat das letzte Wort. Was er sagt, ist Gesetz.

„Im Rugby kommt der Schiedsrichter gleich nach Gott“ – so hat es der ehemalige deutsche Nationaltrainer Peter Ianusevici ausgedrückt.

Das finde ich ein bisschen übertrieben. Aber auf dem Platz ist der Schiedsrichter die absolute Autorität. Ihm hat jeder zu gehorchen. Er verwaltet gewissermaßen die Fairness, die einen ganz besonderen Wert genießt. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler den Schiedsrichter beleidigt hat. Mit dem Schiedsrichter reden darf nur der Kapitän der Mannschaft. Habe ich als Spieler eine dringende Frage, gehe ich zu meinem Kapitän, denn es gehört sich für mich nicht, mit dem Schiedsrichter zu sprechen. Besteht Redebedarf, versucht der Kapitän den Schiedsrichter nett auf etwas hinzuweisen. In alter britischer Tradition muss ein Kapitän den Schiedsrichter mit „Sir“ ansprechen.

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind?

Im Rugby ist es undenkbar, dass ein Schiedsrichter von mehreren Spielern bedrängt wird. Rudelbildung gibt es in der Regel nur bei Gedränge. Wir haben auch gar nicht die Zeit, uns über etwas aufzuregen. Wir sind alle sehr auf das Spiel konzentriert, weil wir unseren Spielplan konsequent durchziehen wollen. Jeder achtet darauf, was er kraft seiner Person für das Team geben und leisten kann. Zu meckern gehört bei uns einfach nicht dazu. Denn das würde Unruhe ins Spiel bringen. Es würde die Stimmung runterziehen und hätte negative Auswirkungen auf das Spiel der Mannschaft. Wer die Fehler beim Schiedsrichter sucht, würde sich im Team nicht beliebt machen.

Aber wie wird damit umgegangen, wenn dem Schiedsrichter ein gravierender Fehler unterlaufen ist?

Unter Umständen stellen wir dann hinterher zu Schulungszwecken ein Video zusammen. Wir schicken es an die Personen, die die Schiedsrichter ausbilden. Damit soll der Wissensstand verbessert oder erneuert werden.

Müssen Sie bei sich eine gewisse Aggression verspüren, um als Rugbyspieler auf dem Feld erfolgreich zu sein?

Es muss aber eine ruhige und kontrollierte Aggression sein. Eine positive, um sich selbst zu pushen. Sobald ich im Spiel den ersten Kontakt fühle, kommt bei mir diese Form der Aggression auf. Aber jeder macht das anders. Der eine hört Musik. Und der andere singt leise in der Kabine vor sich hin.

Ist Rugby eine Erziehung fürs Leben?

Rugby ist als Lebensschule zu verstehen. Fairness und Respekt vor dem Gegner sind elementar in der Ausbildung. Kinder lernen sich in unserer Sportart von Anfang an zu benehmen. Rugby trägt damit zur Persönlichkeitsbildung bei. Viele Rugbyspieler sind auch im Berufsleben erfolgreich. Rugby vermittelt großartige Werte wie Disziplin und Ehrgeiz. Und bei uns sagt man: Rugbyfreunde sind fürs Leben.