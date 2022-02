Die NFL kommt, Fragen bleiben : Das Frankfurter Footballproblem

Aktualisiert am

Soll von der NFL in Deutschland profitieren: Frankfurt Galaxy Bild: picture alliance/dpa

Der Footballstandort Frankfurt hat ein Problem. Zumindest dann, wenn an ihm in jenen Maßstäben gedacht wird, die nun die Runde machen, nachdem die National Football League (NFL) angekündigt hat, wohl in den Jahren 2023 und 2025 ein Saisonspiel im Bundesligastadion der Frankfurter Eintracht abzuhalten.

Jan Ehrhardt Sportredakteur. Folgen Ich folge



Vollmundig heißt es seitdem von allen Seiten, etwa vom Sportkreisvorsitzenden Roland Frischkorn oder Sportdezernent Mike Josef, man erhoffe sich einen Schub für die Sportart American Football, erwarte einen regelrechten Boom, vor allem und insbesondere im Kinder- und Jugendbereich. Allein: Dafür fehlen die nötigen Sportanlagen.