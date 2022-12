Marokkos Abdelhamid Sabiri : Vom Frankfurter Berg zur WM in Qatar

Eigentlich, sagt Daniel Meisinger, habe er diese Fußball-WM ja gar nicht schauen wollen „aus den bekannten Gründen“. Dass er nun doch ab und an vor dem Fernseher sitzt, liegt nicht an Kylian Mbappé oder Lionel Messi, die im Finale am Sonntag aufeinandertreffen, sondern an ihm: Abdelhamid Sabiri, 26 Jahre alt, marokkanischer Nationalspieler.

David Lindenfeld Volontär. Folgen Ich folge

Meisinger war sein erster Trainer bei der TSG Frankfurter Berg – und ist während der WM selbst zu einem gefragten Mann geworden. Kamerateams haben mit ihm gedreht, Journalisten angerufen, und Menschen auf der Straße nachgefragt: Wer ist dieser Mann, der im Alter von drei Jahren mit seiner Familie nach Deutschland kam und mit Marokko als erstem afrikanischen Land im WM-Halbfinale Historisches erreichte?