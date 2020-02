Mainz 05 : Trübe Stimmung beim Karnevalsverein

Vorrangig um zwei Themen ging es in dieser Woche beim FSV Mainz 05. Was das Kerngeschäft des Vereins betrifft, den Bundesliga-Fußball, um eine Reaktion auf die 0:4-Niederlage beim VfL Wolfsburg und darum, im kommenden Heimspiel gegen den SC Paderborn am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei Sky) mehr Stabilität in die Mannschaft zu bekommen.

Reichlich Nebengeräusche verursachte allerdings die Teilnahme am Rosenmontagszug in der Landeshauptstadt. Dass einzelne Spieler desinteressiert wirkten, den Menschen am Straßenrand zeitweise den Rücken zudrehten, mit ihren Mobiltelefonen spielten und Gott Jokus einen guten Mann sein ließen, könnte man als Banalität abtun, wäre es nicht auch just vor den ARD-Kameras geschehen – und hätte der Verein die Fastnacht nicht in den vergangenen zwei Jahren in seine DNA implementiert.

Die Fernsehbilder vermittelten den Eindruck eines veritablen PR-Desasters des selbsternannten Karnevalsvereins, das in anderen Medien und erst recht in den sozialen Netzwerken für Empörung sorgte. „Das war dilettantisch“, schimpft Stefan Hofmann, der Vereins- und Vorstandsvorsitzende, fügt aber hinzu: „Die Bilder gehen komplett an der Sache vorbei.“ Der Klub sei mit 100 Leuten, verteilt auf zwei Wagen und eine Fußgruppe, am Start gewesen, „und die Stimmung uns gegenüber war überragend“.

Auch die Spieler hätten Spaß gehabt, sagte Hofmann, der erstmals in Mainz auf einem Rosenmontagswagen stand, nur wenige hätten sich „unmöglich verhalten“ – und das auch nur kurzzeitig, dummerweise zum ungünstigsten Zeitpunkt. Nicht zuletzt sei dies dadurch bedingt gewesen, dass die Kicker ihr Wurfmaterial schon unters Volk gebracht hatten und nicht mehr wussten, was sie tun sollten.

Nicht jeder Spieler ist eben so sozialisiert, dass er einen Sinn darin erkennt, „Helau“ rufend in die Menge zu winken. Die Verantwortlichen hätten mit jedem betroffenen Spieler „in aller Deutlichkeit“ darüber geredet, sagt Sportvorstand Rouven Schröder. „Sie waren selbst erschrocken, weil sie das gar nicht so wahrgenommen haben. Aber es hat dem Verein weh getan, weil durch ein paar Minuten die ansonsten positiven Rückmeldungen überlagert wurden.“

Dass Schröder von Phasen spricht, „die nicht das Mainz 05 abgebildet haben, das wir uns vorstellen“, hätte sich ebenfalls auf den Zug beziehen können, war aber auf das Wolfsburg-Spiel gemünzt. „In engen Spielen können wir uns solche Phasen nicht erlauben.“ Und dass die für Samstag angesetzte Partie gegen den SC Paderborn eng wird, davon ist auszugehen. „Obwohl der Gegner Tabellenletzter ist, wird er uns alles abverlangen“, sagt Trainer Achim Beierlorzer.

Der Aufsteiger verfolgt unter Trainer Steffen Baumgart seit Saisonbeginn konsequent eine offensive Spielidee, ungeachtet der Tatsache, dass der Erfolg bescheiden ausfällt. Oft genug allerdings fielen die Niederlagen nur knapp aus, selbst gegen den FC Bayern unterlagen die Westfalen beide Male nur 2:3. Und auch die Mainzer mühten sich in der Hinrunde beim SCP zu einem 2:1-Erfolg, der unter anderem möglich wurde, weil Torwart Robin Zentner einen Elfmeter hielt.

Konstanz in gute Leistungen zu bringen, wünsche sich jede Mannschaft, sagt Beierlorzer. Um dies zu erreichen, müsse das Team Rückschläge souveräner wegstecken als am vorigen Sonntag. „Wir dürfen uns nicht durch solche Momente wie das 0:1“ – einem Distanzschuss, bei dem Torwart Zentner keine gute Figur machte – „aus dem Konzept bringen lassen.“ Schon gar nicht nach einer guten, stabilen Anfangsviertelstunde. Unzufrieden sei er auch mit dem Verlauf der zweiten Halbzeit gewesen. „Am Ende haben wir uns frustrieren lassen und nicht mehr alles investiert.“ Eine Parallele zum Rosenmontagszug.