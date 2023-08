Wenn Marco Richter auf dem Feld steht, beißt er sich durch – auch in anderen Lebenslagen hat er das gezeigt. Mit Mainz 05 will er nun nach vorne schauen. Es geht ins Derby gegen Frankfurt.

Die exakten Platzierungen hat Marco Richter nicht im Kopf. Was er aber weiß: Seit er im Oktober 2017 in der Bundesliga debütierte, ging es für seine Mannschaften stets nur um den Klassenverbleib. Mit dem FC Augsburg meisterte er die Herausforderungen vorwiegend auf dem 15. Tabellenplatz, mit Hertha BSC gelang einmal die Rettung in der Relegation, vergangene Saison dann der Abstieg.

„Es wäre mein Träumchen, mal ein Jahr ohne Abstiegskampf zu erleben“, sagt er. Dieses Träumchen will er sich mit dem FSV Mainz 05 erfüllen, bei den Rheinhessen verpflichtete er sich in dieser Woche bis Sommer 2027. „Ich war sehr glücklich, dass das zustande kam.“ Die Hoffnung, dass sich ein Wechsel an den Bruchweg realisieren ließe, hatte Richter beinahe aufgegeben. Zwar wusste er vom Mainzer Interesse, doch deren Sportdirektor Martin Schmidt, einst sein Trainer in Augsburg, habe signalisiert, die Ausstiegsklausel in Richters Berliner Vertrag sehe eine zu hohe Transfersumme vor.

Kolportiert wurden utopische 23 Millionen Euro, „aber die Mainzer haben den Betrag nach unten getrieben. Und als die Tür ein bisschen aufging, haben sie Vollgas gegeben“, sagt er. Letztlich flossen etwas mehr als drei Millionen Euro, vier weniger, als der Hauptstadtklub vor zwei Jahren für Richter ausgegeben hatte. „Am Ende ging es dann in ein paar Stunden von null auf hundert.“

Die Bemühungen der Berliner Verantwortlichen, ihn zu halten, liefen ins Leere. „Sie haben mich nicht in Ruhe gelassen, weil sie dachten, ich gehe den Weg mit“, sagt Richter. Trainer Pal Dardai hatte ihn sogar zum Kapitän gemacht. Gleichwohl habe er seinen Wunsch nach einer schnellstmöglichen Rückkehr in die erste Liga nie verhehlt.

Dann meldete sich der FSV Mainz 05. Zu Schmidt sei der Kontakt ohnehin nie abgerissen, nach einem dreiviertelstündigen Gespräch über die gemeinsame Vergangenheit, Gott und die Welt habe er ein positives Bauchgefühl verspürt. Einen Tag später schloss sich ein „überragendes Telefonat“ mit Trainer Bo Svensson an. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagt Richter, „danach hatte ich keinen Plan B mehr. Ich wollte nur noch nach Mainz.“

Dort wiederum bestand Handlungsbedarf, nachdem der Verein Marcus Ingvartsen, Marlon Mustapha und Delano Burgzorg abgegeben hatte. Da mit einer Rückkehr des langzeitverletzten Jonathan Burkardt frühestens im Oktober zu rechnen ist, verfügte Svensson zuletzt in Karim Onisiwo, Jae-sung Lee und Ludovic Ajorque lediglich über drei gestandene Offensivkräfte plus die Jungprofis Nelson Weiper und Brajan Gruda.

Nachuntersuchungen ohne neuen Befund

„Marco passt ideal in unser Profil“, sagt Svensson, was sich zum einen auf die Routine bezieht. Lässt man Onisiwo außen vor, bringt Richter mit 157 Bundesligaeinsätzen fast so viel Erfahrung mit wie alle anderen Mainzer Stürmer zusammen. Auch seinen Fleiß und die Mentalität lobt der Trainer.

Marco Richter ist ein Kämpfer, einer, der beißt, der nicht aufgibt. Auch im echten Leben, in dem er während seines ersten Berliner Jahres an Hodenkrebs erkrankte. „Die Zeit nach der Diagnose war sehr schwierig, ich bin der Hertha sehr dankbar, dass sie mir alle Zeit der Welt eingeräumt hat“, sagt er. „Zum Glück sind die Nachuntersuchungen ohne neuen Befund geblieben.“ Diese Monate lasse er heute „nicht mehr aufploppen, ich will mich aufs Leben und den Fußball konzentrieren. Aber ich bin ganz sicher demütiger und dankbarer geworden.“

Schüsse aus der zweiten Reihe

Auf dem Platz ist Richter einer, der bis zum Schluss eines Fußballspiels nicht aufgibt. Mit seiner Physis, seiner Intensität, seiner Laufbereitschaft – binnen 90 Minuten spult er in der Regel mehr als elf Kilometer ab, davon viele im Sprint – das passt zur Mainzer Herangehensweise.

Das Tempodefizit der 05-Offensive wird er trotz schneller erster Meter kaum beheben können, zumindest gegenüber Jae-sung Lee aber hat er in Sachen Geschwindigkeit die Nase vorne. Linker Halbstürmer könnte denn auch die Position sein, auf der Svensson ihn bevorzugt einsetzen wird, sofern der Trainer an seinem 3-4-2-1-System festhält. In dieser Rolle könnte Richter eine seiner größten Stärken zur Geltung bringen: Schüsse aus der zweiten Reihe.

Mehr zum Thema 1/

„Hinter den Spitzen“ nennt er als Lieblingsposition, allzu oft aber kam er dort in seiner bisherigen Karriere nicht zum Zug. „Das kann ich an einer Hand abzählen. Ich bin fast immer über außen gekommen“ – auch okay, von dort könne er, da beidfüßig stark, auch nach innen ziehen und für Gefahr sorgen. Unter Sandro Schwarz musste er kurzzeitig den rechten Verteidiger geben, begeistert hat ihn das nicht. Freilich immer noch besser als während Felix Magaths Rettungsmission in der vorvergangenen Saison: „Bei ihm habe ich nicht so viel gespielt, dafür aber auch keine Erklärung bekommen…“

Nicht, dass er keine Defensivarbeit verrichten könne, sagt Richter, das habe er in Martin Schmidts Augsburger Jahr gelernt. „Aber ich war froh, dass Bo Svensson bei den Positionen, auf denen er mich sieht, nur von der Offensive gesprochen hat.“

Ins Kalkül der Mainzer Verantwortlichen, den 25-Jährigen vor dem zweiten Spieltag zu verpflichten, dürfte es kaum gefallen sein – aber die Frankfurter Eintracht, die am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Bundesliga und bei DAZN) zum Rhein-Main-Duell anreist, bezeichnet Richter als seinen Lieblingsgegner. Sein erstes Bundesligator erzielte er im Februar 2018 gegen die Hessen, ein Jahr später gelangen ihm gegen sie sogar zwei Tore. „Mit Seitfallzieher.“ Und als er vor fast zwei Jahren erstmals als Herthaner traf, ging es wieder gegen die Eintracht.