Tragischer Sportunfall : Jugendspieler der Löwen Frankfurt gestorben

Niclas Kaus, Jugendspieler bei den Löwen Frankfurt, ist am 23.12.2021 an den Folgen eines tragischen Sportunfalls gestorben. Der 18-jährige zog sich am vergangenen Samstag eine schwere Kopfverletzung im Spiel gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim in der DNLIII zu. In einem zum Sport gehörenden Zweikampf mit einem Gegenspieler stürzte Kaus unglücklich und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Nach einer schnellen Notoperation, probierten die Ärzte sein Leben in den folgenden Tagen zu retten, was letztlich misslang. Der Sportvorstand des Löwen-Nachwuchses, Patrick Steingraf, zeigt sich schockiert: „Nach langen und intensiven Bemühungen der Ärzte und Betreuer in den letzten Tagen versetzt uns die Nachricht in einen Schockzustand und in tiefe Trauer.“ Zusätzlich kündigt er eine Stilllegung des Spielbetriebs an: „Wir sind in Gedanken und Gebeten bei der Familie des Verstorbenen und wollen ihr beistehen – so gut es eben geht. Und wir halten inne, der Sportbetrieb ruht bis auf weiteres, so wie es sich in dieser Situation gehört.“

Der Verein unterstützt nun auch alle Spieler der Mannschaft, berichtet Steingraf. „In Stunden, in denen alle fassungslos und aufgewühlt sind, sie nach Halt und Erklärungen suchen, stehen uns unter anderem Notfallseelsorger zur Seite. Und wir denken auch an den Gegenspieler der Roten Teufel Bad Nauheim, für den das Ganze sicher auch schwer zu verkraften sein dürfte.“ Kaus selbst, dessen Bruder auch im Verein spielt, wollte nach seinem Abitur im kommenden Jahr zu Airbus nach Hamburg gehen, um dort ein Studium aufzunehmen. „Niclas war sportlich ein starker Rückhalt seines Teams und menschlich immer freundlich und hilfsbereit – und genau so werden wir ihn in Erinnerung behalten.“, so Sportvorstand Patrick Steingraf.