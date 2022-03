Trennung von russischem Sponsor : „Das ist ein wirtschaftliches Desaster“

Schwarz auf weiß, was in diesen Zeiten wichtig ist: Das Löwen-Trikot ziert der Schriftzug „PEACE“. Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Andreas Stracke sieht müde aus. Trotzdem ist er voller Tatendrang. In den Tagen vor dem Heimspiel in der DEL2 am vergangenen Sonntag gegen die Ravensburg Towerstars, das die Löwen Frankfurt 1:3 verloren, musste der Gesellschafter gemeinsam mit Stefan Krämer (geschäftsführender Gesellschafter) und einigen Helfern das Logo der beim Eishockeyklub werbenden VTB Bank Europe entfernen. „PEACE“ (Frieden) schrieben die Löwen mit schwarzer Schrift auf weißem Grund an die Stellen auf dem Trikot und in der Halle, wo zuvor das Logo der Bank prangte, die ein europäischer Ableger der zweitgrößten russischen Bank ist.

Bild: Adobe Stock Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite. ZUR SONDERSEITE

Am Freitag hatten sich die Löwen von ihrem sogenannten „Exklusivpartner“ getrennt, der Einmarsch Russlands in die Ukraine ließ den Verantwortlichen keine Wahl. Was sie nun erwartet, wissen sie selbst noch nicht. Die finanziellen Auswirkungen sind dramatisch. Nicht nur kurzfristig, insbesondere aber mittel- und langfristig. „Wir sind in der Lage, alle Gehälter in der laufenden Saison zu bezahlen, doch die kommende Saison bereitet uns große Sorgen“, sagt Stracke.

Der Sponsorenetat der Löwen liegt bei gut drei Millionen Euro, nun fehlt dem Verein in der kommenden Saison eine große sechsstellige Summe. Konkrete Zahlen nennt Stracke keine, die Rede ist von rund 500.000 Euro. Die Einnahmen durch die Sponsoren müssen aber um das Doppelte steigen, damit die Löwen die Lizenz für die Deutsche Eishockey Liga (DEL) erhalten. „Unsere ethische Entscheidung ist ein absolutes wirtschaftliches Desaster. Es ist, als hätten wir unsere Beine verloren“, sagt Stracke mit einem sarkastischen Lächeln. Die Löwen haben bereits seit Monaten nach einem neuen Hauptsponsor gesucht, der gemeinsam mit der russischen Bank eine exponierte Stellung im Portfolio der Frankfurter erhalten sollte. Nun haben diese Planungen keinen Bestand mehr.

Individuelle Wege mit Sponsoren

Bereits in den Tagen vor der Trennung standen die Löwen im intensiven Austausch mit der Bank. „Um unser eigenes Selbstverständnis zu wahren, wurden wir zum Handeln gezwungen“, sagt Stracke. Im professionellen Sport stehen die ökonomischen Zwänge oft vor Haltungsfragen. Die Löwen haben sich anders entschieden – mit ungewissem Ausgang.

Damit reihen sie sich in eine illustre Reihe ein, in der auch Schalke 04 nach der Trennung von Gazprom und das Haas-Team in der Formel 1 nach der Trennung vom russischen Sponsor Uralkali stehen. Doch in der Formel 1 und beim Fußball ist es leichter, neue und große Sponsoren zu gewinnen. Die Löwen hoffen, dass ihre klare Haltung bei neuen Sponsoren Anerkennung findet.

Bei den Löwen soll die Trennung vom europäischen Ableger der russischen Bank nun durch zwei neue Hauptsponsoren wettgemacht werden. „Ob es dann ein Rechenzentrum ist, dessen Hauptzentrale in Holland oder Amerika ist, oder ein hier komplett beheimatetes Unternehmen, das ist nicht wichtig“, sagt Stracke. „Wir suchen auch weltweit. Von dem, was wir bieten können, macht es aber natürlich mehr Sinn, weiter nach Sponsoren im Rhein-Main-Gebiet zu fahnden.“

Die Löwen beschreiten bei der Sponsorenakquise individuelle Wege. „Wir haben natürlich eine Vorstellung von dem, was wir mit einem neuen Hauptsponsor, aber auch bei kleineren Sponsoren jeweils erlösen wollen.“ Aber das kläre der Klub mit jedem Partner in einem Gespräch, so Stracke. „Festgelegte Sponsorenpakete gibt es bei uns nicht, unsere Leistungsbestandteile richten sich nach den Bedürfnissen der potentiellen Partner.“

Auch die Stadt in Person von Sportdezernent Mike Josef und Oliver Schwebel von der Wirtschaftsförderung Frankfurt hat sich bei den Löwen gemeldet, diese haben ihre Hilfe sowie ihr Netzwerk angeboten. „Wir sind glücklich, dass wir so ein Standing in der Stadt haben. Wir sind nach der Eintracht der zweitgrößte Profiklub“, sagt Stracke. Für die Beruhigung der Nerven der beiden Löwen-Gesellschafter und für eine bessere Perspektive des professionellen Eishockeys in Frankfurt sollen die neuen Hauptsponsoren schnell gefunden werden – am besten sofort.