Löwen Frankfurt vor Start : Bereit für die Deutsche Eishockey Liga

Und das soll jetzt die erste Liga sein? Nicht alle Frankfurter Eishockeyfans waren auf Anhieb begeistert, als der neue Spielplan veröffentlicht wurde. Freitag nach Wolfsburg (19.30 Uhr live bei Magenta Sport), Sonntag gegen Bremerhaven (14.00 Uhr) – nicht die klangvollsten Namen, die die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu bieten hat. Doch beide Klubs haben den Frankfurtern noch eine Entwicklung voraus.

Die finanzielle Situation der Löwen ist zwar keineswegs schlecht, aber eines fehlt den Frankfurtern noch immer: ein Hauptsponsor. In Wolfsburg ist das, keine Überraschung, der Automobilhersteller Volkswagen. Bei der Akquirierung gehen die Löwen schon eigene Wege, die Hauptsponsorenposition wurde aufgeteilt. Der Ko-Hauptsponsor in Form eines Erotik-Unternehmens mit Sitz im hessischen Ort Biebertal ist bereits gefunden.

Auf der Brust der Löwenprofis, die teuerste Werbefläche auf dem Trikot, ist noch kein Unternehmenslogo zu sehen. Welche Auswirkungen ein potenter Hauptsponsor im Eishockey haben kann, ist in Wolfsburg gut zu sehen. Seit dem DEL-Aufstieg im Jahr 2007 erreichten die Grizzlys neunmal mindestens das Play-off-Halbfinale – und sind damit regelmäßig zu Gast unter den besten vier Klubs in Deutschland. „Wird nicht Mannheim, München oder Berlin Meister, dann werden es die Wolfsburger“, prognostiziert Frankfurts Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Was die Wolfsburger aber nicht in so großer Zahl wie die Frankfurter haben, ist das Interesse der Zuschauer. 3572 Anhänger besuchten im Durchschnitt die Erstliga-Play-offs der Wolfsburger, in Frankfurt waren es in der zweiten Liga schon 4865 – das Finale war sogar ausverkauft. Der Zuschauerzuspruch wird sinken, wenn der Klub sportlich in die Krise rutscht. Dafür gibt es aber kaum Anzeichen. Bewusst wurde eine Vorbereitung mit Spielen gegen viele Erstligamannschaften geplant, um das Team an das höhere Tempo und die Handlungsschnelligkeit zu gewöhnen.

In Punkten umgerechnet, holten die Löwen aus den letzten drei Testspielen gegen Bietigheim, Schwenningen und Köln sieben. Das ist eine mehr als solide Ausbeute. Als mahnendes Beispiel gilt das letzte Testspiel am vergangenen Sonntag gegen den Zweitligaklub Dresden. 0:4 hieß es am Ende der vermasselten Generalprobe. „Wenn wir nicht mit großem Engagement spielen, dann sind wir nicht gut genug“, spricht Fritzmeier deutlich über das Spiel.

Einen Tag später wurde der neue Stürmer Carter Rowney vorgestellt. Eine hektische Reaktion auf das schlechte Dresden-Spiel war dieser Transfer aber nicht, denn Fritzmeier suchte seit Vorbereitungsbeginn nach einem passenden Angreifer für die Center-Position. Noch in der vergangenen Saison stand Rowney in der National Hockey League (NHL) für die Detroit Red Wings auf dem Eis.

Seine Erfahrung und Spielstärke wird den Löwen guttun, die in der Vorbereitung noch teilweise Probleme mit ihrer Effizienz vor dem gegnerischen Tor offenbarten. „Er ist sehr bodenständig. Und erfüllt genau die Kriterien, nach denen wir gesucht haben“, sagt Sportdirektor Franz-David Fritzmeier. So ist er sich sicher, dass sich Carter Rowney geräuschlos ins Team einfügen wird.

Es sind die Verpflichtungen von Spielern wie Reece Scarlett, Dominik Bokk, Magnus Eisenmenger und nun Rowney, mit denen die Zweitligamannschaft für die erste Liga gestählt werden soll. Eine Entwicklung im Kader, die es dringend gebraucht hat, um in der ersten Liga eine Chance auf den Klassenverbleib zu haben.

Sechs Jahre zuvor mussten auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven diese Entwicklung nehmen, nachdem sie die DEL-Lizenz von den insolventen Hamburg Freezers bekamen. Einen sportlichen Auf- und Abstieg gab es damals noch nicht. Die erste Saison beendete die Mannschaft auf Platz zehn der Tabelle. Die Teilnahme an den Play-offs war gesichert. Das Qualifizieren für die Play-offs ist dabei mittlerweile zum sportlichen Standard geworden, den Bremerhaven in jedem Jahr erfüllt. Vergangene Saison traten sie sogar in der Champions Hockey League (CHL) an.

Eine sportliche Entwicklung wie in Bremerhaven und ein Hauptsponsor, wie ihn die Wolfsburger haben: So würde das Abenteuer DEL für die Löwen zur Erfolgegeschichte. Der Kader ist bereit für die ersten beiden Spieltage, Verletzte gibt es keine. Dass sich nun auch alle Anhänger mit den Spielpaarungen am ersten Wochenende versöhnt haben, zeigt der Ticketverkauf: Mehrere Hundert Fans aus Frankfurt werden in Wolfsburg erwartet, auch das erste Heimspiel wird sehr gut besucht sein.