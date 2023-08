Nach dem ersten Tag ein Trainingslager abzubrechen ist ein ungewöhnlicher Vorgang, erst recht im Profisport. Die Löwen Frankfurt bezogen am Montag ihr Quartier in der Schweiz, um sich auf die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorzubereiten – am Dienstagnachmittag fuhren sie schon wieder nach Hause. Das Trainingslager und die geplanten Spiele im Rahmen des „Hockeyades“-Turniers gegen Schweizer Erstligaklubs wurden abgesagt. Grund war nach Angaben des Klubs die Unterkunft im Sportzentrum Vallée de Jou. Der F.A.Z. liegen Bilder der Mehrbettzimmer vor, auf denen stark verdreckte, unhygienische Bettmatratzen zu sehen sind. Für das Team und den Betreuerstab standen demnach nur drei Duschen und wenige Toiletten auf den Gängen zur Verfügung.

Der Organisator des Turniers sagte gegenüber Schweizer Medien, die Frankfurter Gäste seien unzufrieden gewesen, weil sie keine Einzelzimmer bekommen hätten, was Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier dementierte. „Wir hatten unser Team auf die rustikale Einrichtung schon vorbereitet.“ Alle hätten gewusst, dass mehrere Spieler gemeinsam auf einem Zimmer unterkämen. „Aber was wir vorfanden, entsprach nicht den Bildern, die uns zuvor gezeigt wurden“, sagte Fritzmeier im Gespräch mit der F.A.Z.

Keine alternative Unterkunft in der Nähe

Am Dienstag beschlossen der Sportdirektor und die Geschäftsführung des Klubs daher, das Trainingslager vorzeitig zu beenden. Eine alternative Unterkunft in der Nähe habe ihnen der Veranstalter nicht anbieten können. Die erste und einzige Nacht des Trainingslagers verbrachten die Löwen in einem kurzfristig gebuchten Hotel 45 Fahrminuten von der Eishalle entfernt.

Das tägliche Pendeln – und die zusätzlichen Kosten für das neue Hotel – habe der Klub demnach nicht übernehmen wollen. Alle Ausgaben der Klubs müssen im Lizenzierungsverfahren der DEL angegeben werden. Fritzmeier sagte, da passten keine zusätzlichen Hotelkosten für mindestens vier weitere Nächte oder für ein Trainingslager an einem anderen Ort ins Budget.

Dass die vorzeitige Abreise aus dem Trainingslager in der Schweiz die Stimmung im Team belasteten wird, glaubt Fritzmeier nicht. „Wir haben den Bruch jetzt verhindert, indem wir vorzeitig abgereist sind“, sagte er. Die Mannschaftsentwicklung müsse nun von diesem Donnerstag an in der Eissporthalle am Ratsweg vorangetrieben werden. Für die nun fehlenden Testspiele finden die Löwen wahrscheinlich keinen Ersatz mehr.

Mehr zum Thema 1/

Ersatz gefunden haben die Frankfurter Löwen derweil für ihren ehemaligen Kooperationspartner, die zweite Mannschaft der Krefeld Pinguine. Krefeld hatte seine zweite Mannschaft abgemeldet, nun sind die Stuttgart Rebels neuer Partner der Löwen, wie zuvor eine Mannschaft aus der drittklassigen Oberliga. Dass die Löwen auch künftig keinen Kooperationspartner aus der zweiten Liga haben werden, erklärt Sportdirektor Fritzmeier damit, dass „sich kein Kooperationspartner wirklich auf uns verlassen“ könne.

Der Frankfurter Kader sei verhältnismäßig klein, die jungen Spieler würden im Training gebraucht. Neben den Löwen kooperieren die Stuttgarter auch mit dem DEL2-Klub aus Freiburg. Von den Löwen soll nur der dritte Torhüter Jonas Gähr regelmäßig in Stuttgart Spielzeit sammeln. Bei den weiteren Löwen-Talenten wird die Entwicklung abgewartet. Der 22 Jahre alte Gähr durfte sich beim ersten Spiel in der Schweiz gegen Ajoie im Löwen-Dress zeigen – und musste prompt sieben Gegentore hinnehmen.