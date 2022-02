Volleyball-Bundesliga : Keine Pulskontrolle im Tiebreak

„Belastungssteuerung“ heißt das Gebot der Zeit beim VC Wiesbaden. Die „Fürsorgepflicht“ gelte es zu gewährleisten, betonten Volleyball-Trainer Benedikt Frank und Geschäftsführer Christopher Fetting wortgleich. Denn die Gesundheit der Spielerinnen sei das wichtigste, nachdem ihr Bundesliga-Team in der vergangenen Woche noch beinahe komplett in Quarantäne ausharren musste. Neun von elf Spielerinnen hatten sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wochenlang ruhte der Spielbetrieb in Wiesbaden. Nun dürfen sie wieder an den Ball, alle sind durchgecheckt. Es kann weiter gehen, nur bitte nicht so intensiv. Doch Pulskontrolle kollidiert im Leistungssport mit Siegeswillen.

Wie soll eine Spielerin ihre Belastung sanft steuern, wenn im hartumkämpften Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin im fünften Satz ein Schmetterball auf sie zufliegt, und droht, einen Punkt für den Gegner zu markieren. „Es ist im Wettkampf nicht möglich“ räumt Trainer Frank ein: „Da geht es darum, dass wir gewinnen.“ Und beinahe wäre das den gebeutelten Wiesbadener Volleyball-Frauen am Dienstagabend sogar gelungen. In einer extrem intensiven Partie, die so gar nicht dem Charakter einer Aufbauveranstaltung entsprach, unterlag der VCW knapp in 2:3-Sätzen (25:19, 18:25, 25:20, 22:25, 10:15) gegen den Favoriten. Es war schon nach halb elf Uhr am Abend, als die überragende Außenangreiferin Lina Alsmeier den ersten Matchball für Schwerin verwandelte. Es war der 24. Angriffspunkt für die 21-Jährige, die in der Schweriner Punkte-Lieferkette mit Libera Anna Pogarny und Zuspielerin Denise Imoudu die zielsichere Verwerterin bildet, gegen deren Wucht der Wiesbadener Block im Laufe der Partie immer weniger entgegen zu setzen hatte.

Zwei Stunden und zehn Minuten reine Spielzeit dauerte die Partie, die live bei Sport1 im Fernsehen übertragen wurde und durchaus als bundesweite Werbung für den Volleyballsport durchgehen konnte. Zwar nicht immer technisch hochwertig, aber kampfbetont und spannend bis zum letzten langen Ballwechsel, mit hoher Einsatzbereitschaft aller Beteiligten. Unterstützung in der Halle kam von den unermüdlichen Trommlern auf beiden Seiten. Fünf Einheimische bildeten in Block C1 die „blaue Wand“, fünf Gäste in Gelb hielten in Block A3 dagegen. Es hatte etwas Rührendes, als sich die zwölf Schweriner Spielerinnen nach der Partie bei ihren zehn Unterstützern bedankten, die den weiten Weg aus Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt nach Wiesbaden über gut 600 Kilometer für ein Dienstagabendspiel unternommen hatten. „Verrückt“ nannte sie Coach Felix Koslowski voller Hochachtung.

Nur 413 Zuschauer fanden den Weg

Die zehn Schweriner fielen auf in der 2100 Zuschauer fassenden Wiesbadener Halle am Platz der Deutschen Einheit. 630 Menschen hätten nach aktuell geltenden Corona-Regeln kommen dürfen. 413 waren letztlich da. „Wir müssen die Leute erst wieder locken“, sagte Fetting leicht betrübt angesichts des geringen Zuspruchs. Er ahnt, dass der Wiederaufbau der Verein-Fan-Bindung noch ein dickes Brett sein wird. Der Spielplan macht es auch nicht leichter: Nach mehr als vier Wochen Spielpause knallen nun die Heimspiele eng getaktet in den Kalender. Am Aschermittwoch (19.30 Uhr) geht es zu Hause gegen Potsdam, zwei Tage später gegen Straubing. Sechs Partien müssen noch abgewickelt werden, ehe schon am 26. März die Play-offs der besten Acht beginnen, für die der VCW als derzeit Siebter qualifiziert wäre.

Einen Tabellenpunkt machte der Klub am Dienstag gut, dank der zwei gewonnen Sätze. Und bis zum Zwischenstand von 21:19 im vierten Durchgang sah es auch so aus, als könne der Außenseiter sogar drei Zähler für einen Sieg behalten. Dann traf die erst 19 Jahre alte VCW-Zuspielerin Kveta Grabovská im Eifer des engen Spiels ein paar unglückliche Entscheidungen, das Momentum kippte zugunsten der Schwerinerinnen und mit 22:25 Punkten ging der Satz verloren. Womit auch die Grenze der Herausforderung erreicht war. Der Tiebreak überstieg die Widerstandsressourcen der Wiesbadenerinnen, auch wenn sich vor allem Diagonalspielerin Lena Große Scharmann, die 19 Punkte erzielte, mit noch so großem Einsatz gegen die Niederlage stemmte. „Ich finde, wir haben es gut gemacht“, sagte die dienstälteste VCW-Spielerin Tanja Großer nach dem Match. „Kleinigkeiten“ hätten im vierten Satz den Unterschied ausgemacht. Doch dafür, dass sie alle miteinander in der vergangenen Woche erst noch „Return-to-Sport-Tests“ absolvieren mussten, sei es doch ganz gut gewesen.

Belastungs-EKG, Herzuntersuchung, Lungencheck mit Ausatemtest und Blutbild lauteten die Trainingsinhalte der jüngsten Zeit, um wieder angreifen zu können. Ein intensives Match mit zweieinhalb Stunden Spielzeit war nicht unbedingt angedacht. „Jetzt braucht es auch zwei bis drei Stunden, um runterzukommen“, erklärte Großer. Und meinte den Adrenalinabbau. Die Gefahr von Long-Covid bei Sportlerinnen war in diesem Moment nicht mehr als ein theoretischer Gedanke.