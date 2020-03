Lebensziel Tennisprofi : Unter die Top 100 – oder zur Nasa

Alexander Waske will lieber „Freiburg als der FC Bayern“ sein. Die Ausbildung an seiner Tennis-University ist ebenso Lebens- wie Sportschule. Das trägt teilweise erstaunliche Früchte.

Karlis Ozolins ist ein Tennisspieler ganz nach dem Geschmack von Alexander Waske: „Er spielt auch noch bei 30:30 den Ball durch die Beine.“ Anerkennung schwingt in seinen Worten mit. Karlis Ozolins ist 17 und trainiert seit zwei Jahren in der Tennis-University des früheren deutschen Davis-Cup-Spielers. Vor ein paar Wochen erreichte der schon in seiner Jugend hünenhafte blonde Lette in den Junioren-Wettbewerben der Australian Open das Halbfinale der Einzelkonkurrenz und das Endspiel im Doppel.

Wenn der Teenager nicht bei den großen und kleinen Turnieren dieser Tennis-Welt unterwegs ist, trainiert er unter Waskes Anleitung auf den Plätzen auf der Rosenhöhe in Offenbach oder in Gravenbruch auf den Plätzen des Steigenberger Hotels. Nicht, dass Waske jedes Training von Ozolins leiten würde, längst nicht. „Ich bin für alle Spieler da, ich schaue nach jedem.“ Die Tennis-University betreut mit zwölf Tennis-, drei Fitnesstrainern und vier weiteren Angestellten im Office ATP- und WTA-Profis, Junioren auf Welt-, nationalem, und regionalem Niveau. Und seit kurzem gibt es ein Förderprogramm, in dem zwölf Spieler zwischen elfeinhalb und 13 Jahren die bestmögliche Tennisausbildung genießen sollen.

Nicht jeder kann es schaffen

Absolute Weltklassespieler gehören im Moment nicht zur festen Klientel von Waske, nachdem er vor einigen Jahren für Angelique Kerbers und Andrea Petkovics Aufstieg in die Top Ten als Trainer verantwortlich war. „Wir sind lieber Freiburg als der FC Bayern“, sagt Waske zu seinem Geschäftsmodell. „Wir wollen der Ort sein, wo Spieler eine unglaublich gute Ausbildung bekommen, und wir wollen eine maximale Anzahl von Spielern in die Top 100 bringen. Denn diese Positionen bedeuten für sie finanziellen Erfolg.“

Dem 44-Jährigen ist sehr bewusst, dass nicht jedes Kind, jeder Jugendliche, der in eine Akademie kommt, dieses Ziel erreichen wird. Was kein Anlass ist, nachzulassen. Für Waske ist der Weg das Ziel: „Nicht jeder hat das Tennis-Talent zur Weltklasse, aber bei uns lernen die Schüler, wie sie erfolgreich im Leben sein werden.“ Seine Eleven gehen durch eine harte Lebensschule. Sie lernen Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, nach Niederschlägen wieder aufzustehen, ihre Tage zu strukturieren, schnell zu lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. „Ich glaube zu 1000 Prozent daran, dass jemand, der gelernt hat, mit aufgeschürften Knien immer wieder aufzustehen, der unnachgiebig versucht sich zu verbessern, dass derjenige sich im Leben durchsetzen wird, auch wenn er nicht Welt- und Europameister wird.“

Waske ist stolz auf viele seiner Schüler, die es nicht im Tennis geschafft haben, große Karriere zu machen, aber im Berufsleben. Er erzählt von zwei Jungs, die ein Start-up-Unternehmen gegründet und einen elektronischen Netzpfosten für Tennisplätze entwickelt haben. Von einem früheren Spieler, der bei der amerikanischen Weltraumagentur Nasa als Raketenwissenschaftler angestellt ist und von einem anderen, der in einer großen Consultingfirma als Unternehmensberater beschäftigt ist. „Ich habe noch nie jemanden wegen seiner Tennisleistungen rausgeschmissen, nur wenn jemand nicht richtig mitgezogen hat.“ Waske fürchtet den faulen Apfel, der den ganzen Korb verdirbt.