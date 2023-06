Umstrittene Entscheidungen der Amerika-Zentrale: In diesem Jahr sind beim Ironman in Frankfurt nur Frauen am Start. Die eisenharten Männer haben sich in Roth verausgabt.

Es ist noch nicht lange her, da wetteiferten die beiden großen deutschen Rennen auf Augenhöhe darum, wessen Event das größere, schnellere, stimmungsvollere, wichtigere ist. Es ging darum, wer die klangvollsten Namen und Superstars der Triathlon-Szene an die eigene Startlinie lotsen kann. Die Challenge Roth oder der Ironman Frankfurt, die fränkische Traditionsveranstaltung oder der hessische „längste Tag des Jahres“? Die Antwort ist einfach: In Roth fanden am vergangenen Sonntag regelrechte Triathlon-Festspiele statt, die Felder bei Männern und Frauen waren besonders exquisit besetzt, und bei bestem Sommerwetter kamen jeweils sportliche Rekordleistungen heraus.

Der Ironman Frankfurt hat sich viele Jahre mit dem Zusatz Europameisterschaft schmücken dürfen. Das ist auch an diesem Sonntag, bei der 21. Ausgabe des Rennens, der Fall. Nur dass ausschließlich die Profi-Frauen – in einem deutlich schwächer besetzten Feld als in Roth – um den Titel kämpfen, während die Profi-Männer erstmals gar nicht dabei sind.

Das liegt an dem schwer nachzuvollziehenden Verfahren der amerikanischen Ironman-Zentrale, die beiden deutschen Langdistanzrennen in Frankfurt und Hamburg im Jahresrhythmus sich abwechseln zu lassen bei den Europameisterschaften für Frauen und Männer. Viele in den Verästelungen dieses Sports nicht so firme Zuschauer werden vergeblich Ausschau halten nach den eisenharten Männern, die schon nach deutlich weniger als acht Stunden Schwimmen, Radfahren und Laufen das Ziel auf dem Römerberg erreichen.

Die Einkünfte für den Betreiber stimmen

Während im Vorjahr am Main noch Männer und Frauen (das äußerst karg besetzte Feld gab ein schwaches Bild ab) antraten, kommt die Veranstaltung in diesem Jahr für jeden sichtbar entkernt daher. Oliver Schiek, Geschäftsführer der Ironman Germany GmbH, die ein Büro in Liederbach hat, sagt auf F.A.Z.-Anfrage: „Durch die Trennung können wir den Profi-Frauen ihre eigene Plattform geben, da sich gerade in den letzten Jahren im Profi-Frauen-Bereich sehr viel getan hat.“

Klingt nach der Logik eines Chefs, der irgendwie versucht, der offensichtlichen Malaise etwas Positives abzuringen. Während in Frankfurt, dessen Ironman nach der Weltmeisterschaft auf Hawaii zeitweise als zweitwichtigster der Welt galt, Bedeutung und Interesse erodieren, fand die große Show in Roth statt. In der Profiszene ist es ein offenes Geheimnis, dass in Franken höhere Antrittsgagen für die Athleten gezahlt werden. Während Ironman nach einer quasi festen Preistabelle vorgeht in seinem aus den Vereinigten Staaten penibel zentral gesteuerten Reich, sind die Macher in Roth findiger.

Für Ironman – die Marke ist in Besitz der World Triathlon Corporation – ist maximale mediale Aufmerksamkeit zwar die Leitwährung. Noch wichtiger jedoch ist indes, dass die Geldmaschine von den Franchisenehmern in aller Welt gefüttert wird. Solange die Standorte ausgebucht seien mit Altersklassenathleten, welche wie in Frankfurt die mehr als 600 Euro teure Startgebühr zahlen, sei man in der amerikanischen Zentrale zufrieden, sagt ein Insider der F.A.Z., der namentlich nicht genannt werden möchte.

Immerhin ein Vorteil für Frankfurt

Heute quetsche man 3200 Starter auf die Frankfurter Strecke, einst waren es bei fast gleich gebliebener Routenführung 2000. Und weiter sagt der ehemalige Ironman-Athlet, der mittlerweile Sportler managt: „Mit der Entscheidung, die WM-Rennen zwischen Hawaii und Nizza sowie die EM-Rennen zwischen Hamburg und Frankfurt aufzusplitten, hat Ironman begonnen, am eigenen Sockel zu sägen.“ Zumal Europa nicht (mehr) im Zentrum des Interesses von Ironman stehe.

Immerhin: Ironman-CEO Andrew Messick wird an diesem Wochenende in Frankfurt sein. Und vermutlich mit der Debatte hierzulande um die Sicherheit bei seinen Rennen konfrontiert werden. Der schwere Unfall beim Ironman Hamburg unlängst, bei dem nach einem frontalen Zusammenstoß ein Athlet schwer verletzt wurde und ein Motorradfahrer ums Leben kam, hat die Szene schockiert. Die Kritik an der Streckenführung, die auf schmalen Spuren die Athleten auf der Radstrecke in einen gefährlichen Gegenverkehr zwang, war groß. Die Pietätlosigkeit, im Livestream von Ironman auf Youtube fortwährend über einen „tollen Triathlontag“ zu jubeln, frappierend.

„Die Sicherheit unserer Athleten und aller an unseren Rennen Beteiligten hat für uns oberste Priorität. Wir haben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle, die in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden sowie den Rettungsdiensten erstellt worden sind“, sagt der Ironman-Geschäftsführer Deutschland Oliver Schiek. Die Zahl der Motorräder – in Hamburg waren es schlicht viel zu viele, welche die Spitze der Profirennen umschwirrten – werden nun auf der Strecke durch Frankfurt, die Wetterau und den Main-Kinzig-Kreis stark reduziert. Bei Nidderau gibt es einen einzigen Streckenabschnitt, in dem sich die Radfahrer auf zwei Spuren direkt begegnen. Die Frankfurter Strecke gilt daher in der Szene als besonders sicher. Immerhin ein Vorteil für Frankfurt.