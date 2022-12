Werth holt Hessen-Grand-Prix : Extraportion Futter für Wallach Emilio

Die Erinnerung an die goldenen Tage von Tokio könnten kaum weiter weg sein als jetzt. Mit Masken vor den verschwitzten, aber glücklichen Gesichtern standen Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth am 27. Juli 2021 bei tropischen Temperaturen auf dem Podium des Dressurstadions der Olympischen Spiele von Tokio und hängten sich ihre Goldmedaillen um den Hals. Es war das 14. deutsche Olympia-Gold in der Dressur. Kurz darauf sicherte sich von Bredow-Werndl mit ihrer Stute Dalera auch noch Einzel-Gold vor Isabell Werth mit Bella Rose.

In Frankfurt herrschten an diesem Freitag Minusgrade, etwas Schnee lag noch auf den Parkflächen des Messegeländes. Das Trio von Tokio startet zum Jahresabschluss beim Internationalen Festhallen-Reitturnier, alle drei mit anderen Pferden als in Japan. Die Gold-Garantinnen des deutschen Dressursports blicken auf ein Jahr voller Veränderungen zurück. Isabell Werth, die siebenmalige Olympiasiegerin, verabschiedete vor kurzem ihre Erfolgsstuten Weihegold und Bella Rose in den sportlichen Ruhestand. Mit dem Hengst Quantaz hatte sie ein neues Championatspferd für die diesjährige Weltmeisterschaft in Dänemark aufgebaut, doch der Hengst konnte noch nicht an die Leistungen der beiden Stuten anknüpfen. Dennoch sprangen Platz vier im Einzel und Bronze mit der Mannschaft für sie heraus.

In Frankfurt gewann die 53-Jährige den Grand Prix, die erste internationale Dressurprüfung der diesjährigen Auflage des Festhallen-Reitturniers, mit dem Wallach Emilio. Und das, wie so oft, mit unglaublicher Coolness. Gleich zu Beginn ihrer Prüfung spielten die Lautsprecher in der Halle verrückt. Ein Geräusch, als würde unter der Kuppel ein Feuerwerk abgebrannt werden, durchdrang die Stille. Werth und Emilio hielten inne, warteten, bis die Technik wieder mitspielte, setzten die Prüfung unbeirrt fort und gewannen sie mit dem Tagesbestergebnis von 74,631 Prozent. „Anhalten war für mich in diesem Moment die beste Option“, sagte Werth hinterher, „und Emilio hat es zum Glück auch so gesehen, dass wir uns nicht bewegen und in Ruhe abwarten.“ Der Wallach habe die Störung gut weggesteckt und sich eine Extraportion Futter verdient.

Ohne Unterbrechungen hatte zuvor Dorothee Schneider mit dem Wallach Faustus den Grand Prix beendet und die Prüfung auf Platz vier mit 72,065 Prozent abgeschlossen – knapp hinter Turnierleiter Matthias Alexander Rath, ihrem Vereinskollegen vom Frankfurter Turnierstall Schwarz Gelb, der mit dem Hengst Destacado angetreten war und 72,87 Prozent erreichte.

Schneider nahm seit 2016 durchgängig an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften teil und gewann jedes Mal Team-Gold, 2019 sogar EM-Silber in Einzel und Kür. In diesem Jahr war sie erstmals seit langem nicht Teil der Equipe. Ihr Olympia- und EM-Pferd Showtime verletzte sich beim letzten Sichtungsturnier wenige Wochen vor Beginn der WM. Die 53-Jährige konzentrierte sich weiter auf ihre jungen Pferde, qualifizierte zwei davon für die Nachwuchsprüfungen. Eine davon gewann sie am Donnerstag mit dem Wallach Dante’s Hit. Zu Hause in Framersheim in der Pfalz baute sie Showtime behutsam wieder auf. „Jetzt ist er wieder voll im Training und macht viel Spaß“, sagte sie in Frankfurt mit Tränen in den Augen – vor Freude. Denn: „Showtime ist sehr, sehr besonders für mich. Ich genieße es, dieses Pferd zu reiten. Er versüßt mir jeden Tag.“ Nun wolle sie aber nichts überstürzen. Vorsichtig habe sie mit Showtime einen Start beim Weltcup-Turnier in Basel Anfang 2023 ins Auge gefasst.

Die zweimalige Olympiasiegerin von Tokio, Jessica von Bredow-Werndl, verpasste die WM in diesem Jahr aus einem besonders schönen Grund: Sie wurde im August zum zweiten Mal Mutter. Mit Dalera stieg sie im Oktober wieder in den Turniersport ein, gewann den Weltcup in Lyon und das Finale der Top-Ten der Weltrangliste in Stockholm. In Frankfurt trat sie mit dem Wallach Ferdinand an und wurde mit 71,13 Prozent Siebte. Mit ihrem Spitzenpferd Dalera hält sie das Weltcup-Finale im April fest im Blick.

Anfang September 2023 stehen die Dressur-Europameisterschaften in Riesenbeck nahe Münster an. Einer, der dann wieder zur Mannschaft stoßen könnte, ist der Bad Homburger Sönke Rothenberger. Mit dem Gold-Trio von Tokio gewann er 2019 schon einmal EM-Gold – damals noch mit seinem Pferd Cosmo. Am Freitag stellte er in der Festhalle sein Nachwuchspferd Fendi vor. Die beiden gewannen die Qualifikation zum Finale der Nachwuchsserie Louisdor-Preis mit einem Ergebnis von 79,553 Prozent – eine neue Bestmarke in dieser Prüfung.