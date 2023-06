Eine Wahl ließ man ihm nicht: Als sich Tim Görner zum ersten Mal zum FSV Frankfurt bekannte, lag er in einer Babyschale und war erst seit wenigen Stunden auf der Welt. Vom Krankenhaus wurde er zur FSV-Geschäftsstelle gebracht. Dort unterzeichnete Großvater Görner den Mitgliedsantrag für seinen Enkel. Wenn Tim Görner erzählt, dass er von Geburt an Vereinsmitglied ist, übertreibt er nicht.

Der Großvater nahm einst seinen Sohn Michael, der heute FSV-Präsident ist, mit ins Stadion. Die Großmutter besucht noch heute jedes Heimspiel. Dort sieht sie ihren Enkel, wie er an der Seitenlinie gestikuliert, klatscht, schimpft und jubelt.

Zurück im DFB-Pokal

Der 27-Jährige ist seit gut einem Jahr FSV-Trainer. Er ist der jüngste Coach im deutschen Profifußball. Die Regionalligamannschaft übernahm er, als sie vor dem Absturz in die Hessenliga stand. Seitdem vollzog der Klub eine erstaunliche Entwicklung. Diese Saison schloss der FSV in der Südwestgruppe auf Platz fünf ab, zwei Plätze vor den Offenbacher Kickers, die ein deutlich höheres Budget haben.

Und am zurückliegenden Wochenende gewannen die Frankfurter den Hessenpokal und haben sich damit für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals im August qualifiziert. Zum ersten Mal seit 2016. Nach Jahren des Rückschritts und der Stagnation ist der FSV mit Tim Görner wieder auf dem Vormarsch. Die Mannschaft profitiert von ihrem extremen Zusammenhalt, hat an Fitness zugelegt und spielerisch große Fortschritte gemacht. Sie kann jetzt unterschiedliche Systeme spielen.

Rückblende: Im März 2022 steckt der FSV im Tabellenkeller fest. Ein Abstieg würde den Verlust des Nachwuchsleistungszentrums bedeuten. Es geht um Jobs, Existenzen. Thomas Brendel, bis dahin Sportlicher Leiter und Interimscoach in Personalunion, greift zum letzten Strohhalm: Er bietet Ko-Trainer Tim Görner den Posten des Cheftrainers an.

Dieser hat noch nie eine Seniorenmannschaft trainiert. Tim Görner bleiben wenige Stunden, um das Für und Wider abzuwägen. „Ich glaube, dass die Risiken überwogen haben. Die Gefahr war groß, dass ich mich verbrenne.“ Da ist sein Alter. Zudem der Umstand, dass Vater Michael Vereinspräsident ist. Das Kopfschütteln im Umfeld scheint absehbar.

Die Chance

„Tim hätte auch der Totengräber sein können“, weiß Brendel. Görner ist seit 2016 im Verein, betreute die U17 und die U19, im Herbst 2021 wurde er Brendels Assistent. „Hätte der Klassenerhalt nicht geklappt, wäre alles, was ich mir erarbeitet habe, womöglich für die Katz‘ gewesen“, sagt Tim Görner.

Warum er das Risiko dennoch einging? „Es war auch eine große Chance.“ Der Ligaverbleib gelingt am letzten Spieltag; neun Tore geben den Ausschlag zugunsten des FSV. Im Sommer mistet Brendel im von Grüppchen zersetzten Kader aus: 19 Spieler verlassen den Verein; verpflichtet werden vorrangig Talente aus der Region. Tim Görner darf weitermachen.

Teilweise in einen Rausch gespielt

Der Start in die neue Saison verläuft holprig; am zweiten Spieltag verliert der FSV 0:7 in Homburg. Nach und nach aber verinnerlicht die Mannschaft Görners Spielphilosophie. In der Winterpause steht der FSV auf Tabellenplatz acht. „Da haben wir gewusst, dass wir Potenzial haben“, sagt Görner.

Vor dem Rückrundenstart nimmt sich die Mannschaft vor, mehr Punkte zu erreichen als in der Hinserie – und spielt sich teilweise in einen Rausch. Der FSV bleibt neun Pflichtspiele in Folge ungeschlagen; bei Spitzenreiter Ulm gelingt sogar ein 4:1. Görner sagt, dass er sich in seiner Rolle als Cheftrainer nicht verändert habe.

Das Zwischenmenschliche zählt er zu seinen Stärken: Passieren ihm wegen mangelnder Erfahrung Fehler, habe er kein Problem damit, dies vor der Mannschaft einzugestehen. „Andersherum sage ich auch klar: an der Taktik hat es heute nicht gelegen. Da merken die Jungs dann: das ist authentisch.“

Thomas Brendel beschreibt Görner als „sehr akribisch“; sein Training sei attraktiv und zeitgemäß. Zudem hätten viele der Spieler schon in der U17 oder U19 unter Görner gespielt. „Es ist gut, dass sowohl Mannschaft als auch Trainerteam im Sommer einen Neuanfang hatten. Es ist wenig verbrannte Erde zurückgeblieben.“

Andere haben mehr Geld

Für Görner sei das ein Vorteil gewesen, meint Brendel. Görner wird den FSV auch in der kommenden Saison trainieren; kürzlich hat er seinen Vertrag verlängert. Er sagt, dass er keinen Karrierefahrplan verfolge. Sein Ziel ist die Pro-Lizenz, die letzte Ausbildungsstufe, die ihm als Trainer noch fehlt und die ihn zum Fußballlehrer macht. Mit dem FSV will er es in der neue Runde wieder ins obere Drittel schaffen.

Brendel verweist darauf, dass mancher Ligakonkurrent finanziell mehr Spielraum habe. „Sollten wir auch in den nächsten Jahren Regionalliga spielen, wird Tim irgendwann auch andere Optionen prüfen.“

Die erste Mannschaft, die Görner trainierte, waren die Bambini von Germania Enkheim. Er war damals 16 Jahre alt. Später studierte er International Management. Fußalltrainer zu sein sei lange nur ein Hobby gewesen. Man nimmt es ihm ab, wenn er sagt: „Ich habe meinen Vertrag nicht verlängert, weil ich sage, nur der FSV ein Leben lang. Aber ich sehe hier eine Perspektive und glaube, dass man hier etwas erreichen kann.“ Görners Großmutter wird in der neuen Saison voraussichtlich wieder auf der Tribüne sitzen und ihm stolz bei seiner Arbeit zusehen.