Keine Rückreise wegen Corona : Warum ein Amerikaner in Deutschland bleibt

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch beim Aufbauspieler herrscht aufgrund der Corona-Pandemie Stillstand: Der 29 Jahre alte Amerikaner verlässt seine Wohnung im Nordwestzentrum nur, wenn er etwas für sich und seinen Bruder einkaufen muss. Ansonsten hat Jones, der zweitbeste Werfer der Liga (17,4 Punkte pro Spiel), seine sozialen Kontakte nach den Anweisungen und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden drastisch reduziert – was ihn aktuell aber nicht auf eine harte Probe stellt. „Ich gehe ja ohnehin nicht so viel raus. Es ist also kein großes Problem für mich. Ich koche mir lieber mein eigenes Essen, als irgendwo essen zu gehen. Ich bleibe gerne zu Hause“, sagt er. Und was macht er dort? „Ich höre Musik, schaue fern und hänge mit meinem Bruder rum.“

Viele Amerikaner haben in den vergangenen Tagen ihre Klubs in Deutschland fast fluchtartig verlassen und sind zu ihren Familien in ihre Heimat zurückgekehrt. Dazu zählen auch seine Frankfurter Mannschaftskollegen Matthew Mobley und Joe Rahon. Jones kann sie verstehen, er aber will „vorerst“ in Deutschland bleiben. „Jeder hat seine eigene Situation, die es zu beachten gilt. Es geht am Ende immer um die eigene Gesundheit und die der Familie“, sagt er. Das deutsche Gesundheitssystem übe auf ihn eine beruhigende Wirkung aus. „Ich denke, dass es in Deutschland mit die besten Ärzte der Welt gibt. Ich mache mir hier keine Sorgen über die Krankenhäuser oder die Ärzte“, sagt er.

„Trump mag ja das Chaos“

Mit vielen seiner Bundesliga-Kollegen tauscht sich Jones regelmäßig aus. Zu ihnen gehören Peyton Siva aus Berlin, Thomas Klepeisz aus Braunschweig und Andrew Warren aus Weißenfels. „Jeder versucht irgendwie die Situation einzuordnen, man berichtet sich, wie die Abläufe und Vorgehensweisen in den jeweiligen Klubs sind. Jeder bringt unterschiedliche Informationen und Sichtweisen in die Gespräche ein“, sagt er. Seine Familie war in den vergangenen Monaten bei ihm in Frankfurt, bevor sie vor ein paar Tagen wieder in die Vereinigten Staaten zurückgeflogen ist. Im Moment belaste ihn die Situation nicht, sagt Jones. „Es ist das Sicherste, hier zu bleiben. Fliegen soll ja mitunter das Riskanteste sein, womit man sich ansteckt. Zum Glück geht es meiner Familie nach ihrer Landung immer noch gut, also bin ich erst mal beruhigt.“

Jones will sich „nicht verrückt machen lassen. Ich informiere mich schon, aber ich bohre mich nicht in das Thema rein. Jeder sollte einfach versuchen zu befolgen, was uns geraten wird.“ Ihm fehlen im Augenblick vor allem die Bewegung und das tägliche Training in der Halle. Den Basketball nimmt er nicht in die Hand. Stattdessen macht er die Übungen, die ihm möglich sind: „Sit-ups, Liegestütze, Stabilisationsübungen. Alles, was man eben in den eigenen vier Wänden trainieren kann“, sagt er: „Ich versuche einfach neue Routinen zu finden und mich an diese zu halten.“ Der Basketball bietet ihm so oder so Halt: „Basketball ist mein Leben. Nur im Moment fühlt sich alles ein wenig durcheinander an, da dieser große Teil meines Lebens und Alltags von heute auf morgen weggefallen ist. Man kann ja noch nicht mal Basketball im Fernsehen schauen, da alle Ligen stillstehen.“

Mehr zum Thema 1/

Über Social Media, seine Familie, Zeitungen, das Fernsehen und über das Internet informiert er sich über die sich ständig verändernde Nachrichtenlage. „Man kommt an dem Thema ja nicht vorbei. Jedes Gespräch führt früher oder später dahin.“ Seine Freundin erzählte ihm in den zurückliegenden Tagen, dass in den Vereinigten Staaten „immer noch sehr viele Leute auf den Straßen“ seien. „Aber davon abgesehen, ist es ähnlich wie hier. Die Leute reden darüber, dass sie zu Hause bleiben sollen. Sie machen sich Gedanken über ihre Jobs und das Geld“, sagt Jones. Auch in seiner Heimat sei es natürlich „das Ziel, das Virus so gut wie möglich einzudämmen. Vielleicht gefällt die Situation Donald Trump: Er mag ja das Chaos“, sagt Jones.

Der Frankfurter Führungsspieler geht nicht davon aus, dass sich der Basketball nach dem Überwinden der Pandemie „gravierend verändern“ werde: „Vielleicht werden am Anfang ein paar Elemente anders sein. Wir werden vermutlich erst mal keine High Fives oder Fotos mit den Fans machen können – solche Sachen eben“, sagt Jones. „Aber wenn die Monate erst mal dahinziehen, wird Basketball auch wieder mehr und mehr zu dem tollen Entertainment werden, das es zuletzt war. Mit all den Interaktionen, den Emotionen, dem Zusammenspiel zwischen Fans und Team. Das Spiel würde sich nicht richtig anfühlen, wenn diese Dinge nicht mehr möglich wären.“ Für sich selbst hat Jones beschlossen, „eine gewisse Gelassenheit gepaart mit Achtsamkeit“ an den Tag zu legen. „Das ist eine gute Mischung“, glaubt er. „Wenn man sich so einstellt, kommt man hoffentlich am besten durch diese Phase.“