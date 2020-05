Klare Ansage im Basketball : „Der sicherste Raum der Erde“

Die Skyliners bringen sich in Position, um ein mögliches Finalturnier der Basketball-Bundesliga in Frankfurt auszutragen. Geschäftsführer Gunnar Wöbke sieht mehr Chancen als Risiken. Doch reicht das?

Sportlich waren die beiden Basketball-Euroleague-Teilnehmer Bayern München und Alba Berlin vor der Corona-Krise in einer ganz anderen Welt zu Hause als die international beschäftigungslosen Fraport Skyliners. Das Ungleichgewicht der Kräfte fand auch in der Bundesliga seinen Niederschlag: Branchenführer Bayern München führte die Tabelle vor der Saisonunterbrechung mit 19:2-Siegen an, das andere Schwergewicht, der Pokalsieger Berlin, war mit zwei Spielen weniger Vierter (14:5). Die Frankfurter brachten es als Vierzehnter nur auf sechs Erfolge bei 15 Niederlagen.

Doch jetzt konkurrieren die Skyliners auf oberster Ebene mit den beiden Großen um die Austragung des zehn Mannschaften umfassenden Erstliga-Endturniers im Juni, das bei behördlicher Genehmigung ohne Zuschauer stattfinden müsste. „Wenn alle drei die nötigen Voraussetzungen gleich gut hinbekommen, gehst du an den günstigsten Standort“, sagte der Frankfurter Geschäftsführer Gunnar Wöbke der F.A.S. Darin könnte ein Wettbewerbsvorteil der sich vermeintlich in der Außenseiterrolle befindenden Hessen liegen, sind sie sich doch der breiten Unterstützung der hessischen Landesregierung und der Stadt Frankfurt gewiss. Wo es möglich war – zum Beispiel bei der Miete für die Ballsporthalle als Spielstätte –, wird man den Skyliners wirtschaftlich entgegengekommen sein. Wöbke würde sich aber nicht grämen, wenn München oder Berlin noch bessere Bedingungen für das einmalige Finalturnier bieten würden.

Was spricht für Frankfurt?

Für den Standort Frankfurt spricht, dass sich Wöbke früh mit dem Thema befasst hat und so der Spitze der Basketball-Bundesliga (BBL) fachlich fundierte Informationen liefern konnte. Der promovierte Ernährungswissenschaftler holte sich für das erforderliche Hygienekonzept Expertenrat bei Professor Erhard Seifried, Ärztlicher Direktor und Medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen. „Mit dem Konzept und dessen Umsetzung werden wir das höchste Maß an Sicherheit erlangen“, verspricht Wöbke. Nach der Rückkehr zu ihren Vereinen in der zweiten Mai-Hälfte werden sich alle Spieler für zehn bis vierzehn Tage in Einzel-Quarantäne begeben müssen. Alle sollen jeweils mehrmals in der Woche auf das Coronavirus getestet werden, in dieser Zeit werden die Profis bei ihren jeweiligen Klubs keinen Kontakt zueinander haben.

„Das ist der Trick“, betont Wöbke. „Eine infizierte Person würde sofort aus dem System rausgezogen werden.“ Wenn die Mannschaften Anfang Juni an den Final-Standort reisen, würden dann „nur Gesunde gegen Gesunde spielen“. Und die Spielstätte wäre laut Wöbke „der sicherste Raum auf der Erde“. Maximal 80 Personen bekämen nach der Fieberkontrolle Einlass in die Halle. „Alle, die davon nicht spielen, würden am Eingang voll desinfiziert werden und müssten anschließend Mundschutz tragen“, so Wöbke. Im Hinblick auf das Hygiene- und Sicherheitskonzept hat er sich in dieser Woche auch mit dem Chef der Deutschen Fußball Liga, Christian Seifert, ausgetauscht. „Er hat uns alle Hilfe angeboten“, teilte Wöbke mit.

Ein wesentlicher Punkt ist außerdem die Unterbringung der zehn Mannschaften in möglichst einem Hotel, das allein für die Teams 220 Einzelzimmer bieten muss und das über 25 Tage hinweg von der Außenwelt abgeschottet und von Sicherheitspersonal bewacht sein wird. Gesucht wird ein „exklusives und weitläufiges Tophotel“ außerhalb der Innenstadt mit entsprechenden Grünanlagen. Die Spieler, die weiter regelmäßig getestet werden, dürften keinen „Lagerkoller“ bekommen, sagt der Frankfurter Geschäftsführer, dementsprechend müsste das Hotel auch verschiedene Freizeitaktivitäten anbieten können wie einen Raum für Kinofilme. „Wir haben ein hermetisch abgeriegeltes System, in dem der einzige kritische Punkt im Hinblick auf eine mögliche Ansteckungsgefahr das Hotelpersonal ist“, sagt Wöbke. Deshalb ist auch diese Gruppe Teil des Konzepts mit vorausgegangenen Schulungsmaßnahmen. Nach Informationen dieser Zeitung würden das Kempinski Hotel Gravenbruch und das Dorint Hotel in Sulzbach die hohen Anforderungen erfüllen.

Was die Zusammensetzung der Skyliners-Mannschaft für den modifizierten Spielbetrieb angeht, ist Wöbke zuversichtlich, alle fünf amerikanischen Profis Mitte des Monats an den Main zurückholen zu können. „Wir schauen, was für Flüge es gibt.“ Auch bei der Einreise der Spieler erwartet er keine unüberwindbaren Probleme. „Sie kommen ja zur Ausübung ihres Berufes her. Das ist von allen gewünscht und gewollt. Es wird sich also ein Weg finden.“ Die Saison fortzusetzen und die Profis aus der Kurzarbeit herauszuholen wird jeden Verein „mindestens zwischen 100.000 und 200.000 Euro“ kosten, schätzt Wöbke, der die beiden Frankfurter Kapitäne Quantez Robertson und Akeem Vargas in einem Gespräch über die Pläne der BBL informiert hat. Perspektivisch sei das jedoch gut angelegtes Geld, weil es sich in Zeiten der Corona-Pandemie um eine „strategische Investition“ handeln würde. „TV-Spiele bringen Einnahmen. Und Spieler, die jetzt nicht mitspielen wollen, sägen an ihrem eigenen Ast“, sagt Wöbke. „Das wäre ja verrückt.“